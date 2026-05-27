Заслуженный тренер – новое почетное звание учредили в Крыму
Депутаты Госсовета Крыма одобрили учреждение новой госнаграды – теперь в республике появилось почетное звание "Заслуженный тренер". Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 27.05.2026
2026-05-27T14:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Депутаты Госсовета Крыма одобрили учреждение новой госнаграды – теперь в республике появилось почетное звание "Заслуженный тренер". Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Учреждено новое почетное звание Республики Крым — "Заслуженный тренер Республики Крым". Это — дань нашего уважения тем, кто воспитывает спортсменов, прославляющих республику своими достижениями, является для них наставником", – сказал пон.
Звание планируют присваивать высококвалифицированным специалистам за многолетний труд в сфере крымского спорта, отметила в рамках заседания председатель Комитета ГС РК по культуре, охране культурного наследия и спорту Алла Пономаренко.
Депутат напомнила, что в 2025 году крымские спортсмены завоевали около 2,5 тысяч медалей на различных соревнованиях. И сегодня крымские тренеры продолжают добиваться высоких результатов, несмотря на все сложности и ограничения, с которыми сталкивается российский спорт.
"Тренер – это не только профессионал, который обучает технике, это педагог, воспитатель, наставник и пример для юных спортсменов", – считает она.
В Крыму также обновили перечень номинаций республиканской Государственной премии.
По информации пресс-службы крымского парламента, теперь награда будет присуждаться по следующим направлениям: "Литература и журналистика", "Изобразительное искусство", "Музыкальное и театральное искусство, кинематография", "Архитектура и строительство", "Наука и научно-техническая деятельность", "Образование и просветительская деятельность", "Здравоохранение, курорты и туризм", "Промышленность, транспорт и энергетика", "Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс", "Укрепление традиционных ценностей и историко-культурного наследия", "Крымоведение", "Патриотическая деятельность, формирование межнационального согласия и общественная дипломатия".
