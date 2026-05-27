ВСУ снова атаковали ЛНР и ударили по гимназии – есть погибший и раненые

ВСУ снова атаковали ЛНР и ударили по гимназии – есть погибший и раненые - РИА Новости Крым, 27.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ 27 мая – РИА Новости Крым. Боевики вооруженных формирований Украины нанесли удары по зданиям гимназии и коммунального предприятия, а также по служебному и частному автомобилям в Луганской Народной Республике. В результате погиб один человек и ранены пятеро. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.Также в результате еще одной атаки повреждено здание Сватовской гимназии №7. По словам Пасечника, удар пришелся по кровле здания. К счастью, там не было детей.В Северодонецке боевики нанесли удары по автомобилю и зданию одного из коммунальных предприятий. Ранения получили три человека. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, добавил глава республики.В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР. В результате погиб 21 человек, пострадали 42.Читайте также на РИА Новости Крым:Не оставит следа ни от кого: Володин пригрозил Киеву за удары по мирным людям"Бить сильнее": Медведев оценил удар по Киеву в ответ на теракт в ЛНРДвое детей погибли при ударе ВСУ по Горловке

