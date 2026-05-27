Рейтинг@Mail.ru
ВСУ снова атаковали ЛНР и ударили по гимназии – есть погибший и раненые - РИА Новости Крым, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260527/vsu-snova-atakovali-lnr-i-udarili-po-gimnazii--est-pogibshiy-i-ranenye-1156393585.html
ВСУ снова атаковали ЛНР и ударили по гимназии – есть погибший и раненые
ВСУ снова атаковали ЛНР и ударили по гимназии – есть погибший и раненые - РИА Новости Крым, 27.05.2026
ВСУ снова атаковали ЛНР и ударили по гимназии – есть погибший и раненые
Боевики вооруженных формирований Украины нанесли удары по зданиям гимназии и коммунального предприятия, а также по служебному и частному автомобилям в Луганской РИА Новости Крым, 27.05.2026
2026-05-27T19:27
2026-05-27T19:31
луганская народная республика (лнр)
леонид пасечник
новости
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
обстрелы всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991403_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6fac9343be59c5ad589035c6e24ab6a0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 27 мая – РИА Новости Крым. Боевики вооруженных формирований Украины нанесли удары по зданиям гимназии и коммунального предприятия, а также по служебному и частному автомобилям в Луганской Народной Республике. В результате погиб один человек и ранены пятеро. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.Также в результате еще одной атаки повреждено здание Сватовской гимназии №7. По словам Пасечника, удар пришелся по кровле здания. К счастью, там не было детей.В Северодонецке боевики нанесли удары по автомобилю и зданию одного из коммунальных предприятий. Ранения получили три человека. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, добавил глава республики.В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР. В результате погиб 21 человек, пострадали 42.Читайте также на РИА Новости Крым:Не оставит следа ни от кого: Володин пригрозил Киеву за удары по мирным людям"Бить сильнее": Медведев оценил удар по Киеву в ответ на теракт в ЛНРДвое детей погибли при ударе ВСУ по Горловке
луганская народная республика (лнр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991403_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_04179145b5ca444c71c99dd5c4afeefb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, обстрелы всу
ВСУ снова атаковали ЛНР и ударили по гимназии – есть погибший и раненые

ВСУ нанесли новый удар по гимназии в ЛНР – один человек погиб и пятеро ранены

19:27 27.05.2026 (обновлено: 19:31 27.05.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ 27 мая – РИА Новости Крым. Боевики вооруженных формирований Украины нанесли удары по зданиям гимназии и коммунального предприятия, а также по служебному и частному автомобилям в Луганской Народной Республике. В результате погиб один человек и ранены пятеро. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
"В Сватово удар пришелся по гражданскому автомобилю. К сожалению, не обошлось без жертв. Погиб 51-летний мужчина. Еще двое – женщина и мужчина — получили травмы разной степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", – написал руководитель региона в своем канале в МАКС.
Также в результате еще одной атаки повреждено здание Сватовской гимназии №7. По словам Пасечника, удар пришелся по кровле здания. К счастью, там не было детей.
В Северодонецке боевики нанесли удары по автомобилю и зданию одного из коммунальных предприятий. Ранения получили три человека. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, добавил глава республики.
В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР. В результате погиб 21 человек, пострадали 42.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Не оставит следа ни от кого: Володин пригрозил Киеву за удары по мирным людям
"Бить сильнее": Медведев оценил удар по Киеву в ответ на теракт в ЛНР
Двое детей погибли при ударе ВСУ по Горловке
 
Луганская Народная Республика (ЛНР)Леонид ПасечникНовостиПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУОбстрелы ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:24В Севастополе на развитие агропроизводств ветеранов СВО выделили 4 миллиона
20:11В Крыму до конца года появятся еще два оптово-логистических центра
19:52В Крым для поддержания порядка в сезон привлекут дополнительные силы МВД
19:37ВСУ более 30 раз пытались прорвать российскую границу
19:27ВСУ снова атаковали ЛНР и ударили по гимназии – есть погибший и раненые
19:10Безопасность Крымского моста: в ФСБ рассказали о мерах защиты объекта
18:51Желтые майки и красные кепки: спасатели будут дежурить на пляжах Крыма
18:35В Севастополе открылся I Всероссийский фестиваль "Встреча культур"
18:17На севере Крыма завершают ремонт важной дороги
18:10Россия и Афганистан подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве
17:58Путин прибыл с государственным визитом в Казахстан
17:53Дмитрий Пьянов: партнерство с RWB – новая веха в розничном бизнесе ВТБ
17:40В Черном море вводят запрет на вылов креветок и мидий
17:28В Британии разразился скандал из-за Крыма
17:19Как идет строительство канализационного коллектора в Балаклаве
17:06Критическая нехватка ракет: Зеленский в письме пожаловался Трампу
16:52Лето в Крыму: эксперты сделали прогноз на сезон-2026
16:31Крым и Херсонская область утвердили административную границу
16:10"Повесть о железном человеке" - в Крыму презентовали книгу ветерана СВО
15:57В Севастополе в ДТП погиб байкер без водительских прав
Лента новостейМолния