https://crimea.ria.ru/20260527/vsu-nanesli-uscherb-novym-regionam-rossii-v-560-mlrd-rubley---sk-1156373387.html

ВСУ нанесли ущерб новым регионам России в 560 млрд рублей - СК

ВСУ нанесли ущерб новым регионам России в 560 млрд рублей - СК - РИА Новости Крым, 27.05.2026

ВСУ нанесли ущерб новым регионам России в 560 млрд рублей - СК

Сумма материального ущерба, который нанес киевский режим атаками на новые регионы России, составляет более 560 млрд рублей. Об этом сообщила официальный... РИА Новости Крым, 27.05.2026

2026-05-27T13:38

2026-05-27T13:38

2026-05-27T13:38

атаки всу

обстрелы всу

новости сво

новые регионы россии

ск рф (следственный комитет российской федерации)

ущерб

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0b/1147885554_0:28:591:360_1920x0_80_0_0_195c26d81deb733df7fc9bd3c698dff0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Сумма материального ущерба, который нанес киевский режим атаками на новые регионы России, составляет более 560 млрд рублей. Об этом сообщила официальный представитель Следкома РФ Светлана Петренко на полях Международного форума по безопасности.Представитель Следкома добавила, что эти суммы легли в материалы уголовных дел.Киевский режим регулярно атакует мирных жителей и гражданскую инфраструктуру России.ВСУ нанесли комбинированный удар по Севастополю в ночь на среду. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что было сбито более 20 БПЛА, также город атаковали ракетами Storm Shadow. Повреждены жилые и нежилые дома на разных улицах, пострадали два человека.21 мая дрон ВСУ атаковал школу на Херсонщине – эвакуированы 123 ребенка. 23 мая украинские беспилотники ударили по транспортному цеху Запорожской АЭС.На минувшей неделе дроны ВСУ ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР. 24 и 25 мая в Луганской Народной Республике объявлены днями траура по погибшим. Число жертв теракта достигло 21 человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Город Энергодар обесточен после ночных ударов ВСУВСУ ударили по Сызрани – погибли и ранены люди121 беспилотник ликвидировали над Крымом и другими регионами России

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атаки всу, обстрелы всу, новости сво, новые регионы россии, ск рф (следственный комитет российской федерации), ущерб