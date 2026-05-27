ВСУ нанесли ущерб новым регионам России в 560 млрд рублей - СК - РИА Новости Крым, 27.05.2026
ВСУ нанесли ущерб новым регионам России в 560 млрд рублей - СК
Сумма материального ущерба, который нанес киевский режим атаками на новые регионы России, составляет более 560 млрд рублей. Об этом сообщила официальный... РИА Новости Крым, 27.05.2026
атаки всу
обстрелы всу
новости сво
новые регионы россии
ск рф (следственный комитет российской федерации)
ущерб
Атаки ВСУ нанесли ущерб в 560 млрд рублей историческим регионам России - Следком

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Сумма материального ущерба, который нанес киевский режим атаками на новые регионы России, составляет более 560 млрд рублей. Об этом сообщила официальный представитель Следкома РФ Светлана Петренко на полях Международного форума по безопасности.
"Размер материального ущерба, причиненного ВСУ на территории новых субъектов России, составляет на текущий момент более 560 миллиардов рублей. На территории приграничных и тыловых регионов страны - свыше 140 миллиардов рублей", - цитирует Петренко РИА Новости.
Представитель Следкома добавила, что эти суммы легли в материалы уголовных дел.
Киевский режим регулярно атакует мирных жителей и гражданскую инфраструктуру России.
ВСУ нанесли комбинированный удар по Севастополю в ночь на среду. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что было сбито более 20 БПЛА, также город атаковали ракетами Storm Shadow. Повреждены жилые и нежилые дома на разных улицах, пострадали два человека.
21 мая дрон ВСУ атаковал школу на Херсонщине – эвакуированы 123 ребенка. 23 мая украинские беспилотники ударили по транспортному цеху Запорожской АЭС.
На минувшей неделе дроны ВСУ ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР. 24 и 25 мая в Луганской Народной Республике объявлены днями траура по погибшим. Число жертв теракта достигло 21 человека.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
