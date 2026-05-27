https://crimea.ria.ru/20260527/vsu-nanesli-udar-storm-shadow-po-sevastopolyu---chto-izvestno-1156358273.html
ВСУ ударил по Севастополю ракетами Storm Shadow – что известно
ВСУ ударил по Севастополю ракетами Storm Shadow – что известно - РИА Новости Крым, 27.05.2026
ВСУ ударил по Севастополю ракетами Storm Shadow – что известно
В Севастополе военные отразили комбинированную атаку. ВСУ атаковали город ракетами Storm Shadow и беспилотниками. Повреждены многоэтажки и административные... РИА Новости Крым, 27.05.2026
2026-05-27T06:56
2026-05-27T06:56
2026-05-27T07:07
севастополь
атаки всу
атаки всу на крым
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
storm shadow
михаил развожаев
новости севастополя
новости сво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/11/1153268321_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_9961aab3570fc9f43da650d7d366de21.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе военные отразили комбинированную атаку. ВСУ атаковали город ракетами Storm Shadow и беспилотниками. Повреждены многоэтажки и административные здания. Люди не пострадали. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Воздушная тревога в регионе была объявлена с полуночи и длилась всю ночь. Ранее Развожаев сообщал об уничтожении над городом 14 БПЛА в районе Северной стороны, Севастопольской бухты и бухты Омега.Кроме того, на Ластовой площади от ударной волны пострадал 8-этажный многоквартирный дом, поврежден фасад, окна и балконы.В районе улицы Гоголя еще одна ракета повредила административное здание, которое давно не использовалось. В соседних жилых многоквартирных домах от ударной волны повреждены окна, количество повреждений уточняется.Также военные уничтожили более 20 БПЛА в районе Северной стороны, Фиолента, Севастопольской бухты и бухты Омега.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/11/1153268321_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_1a512759849a18a908384f2988c09e9e.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, атаки всу, атаки всу на крым, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), storm shadow, михаил развожаев, новости севастополя, новости сво, крым, новости крыма, срочные новости крыма
ВСУ ударил по Севастополю ракетами Storm Shadow – что известно
Над Севастополем сбили ракеты Storm Shadow и более 20 БПЛА - повреждены многоэтажки и банк
06:56 27.05.2026 (обновлено: 07:07 27.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе военные отразили комбинированную атаку. ВСУ атаковали город ракетами Storm Shadow и беспилотниками. Повреждены многоэтажки и административные здания. Люди не пострадали. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Воздушная тревога в регионе была объявлена с полуночи и длилась
всю ночь. Ранее Развожаев сообщал об уничтожении над городом 14 БПЛА
в районе Северной стороны, Севастопольской бухты и бухты Омега.
"ВСУ атаковали город различными воздушными средствами, предварительно и ракетами Storm Shadow. На Ластовой ракета попала в здание Южного управления Центрального банка. Горит крыша. В соседних домах взрывной волной повредило окна и балконы.", - написал глава региона в МАКС.
Кроме того, на Ластовой площади от ударной волны пострадал 8-этажный многоквартирный дом, поврежден фасад, окна и балконы.
В районе улицы Гоголя еще одна ракета повредила административное здание, которое давно не использовалось. В соседних жилых многоквартирных домах от ударной волны повреждены окна, количество повреждений уточняется.
Также военные уничтожили более 20 БПЛА в районе Северной стороны, Фиолента, Севастопольской бухты и бухты Омега.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.