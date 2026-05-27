ВСУ ударил по Севастополю ракетами Storm Shadow – что известно - РИА Новости Крым, 27.05.2026
ВСУ ударил по Севастополю ракетами Storm Shadow – что известно
ВСУ ударил по Севастополю ракетами Storm Shadow – что известно
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе военные отразили комбинированную атаку. ВСУ атаковали город ракетами Storm Shadow и беспилотниками. Повреждены многоэтажки и административные здания. Люди не пострадали. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Воздушная тревога в регионе была объявлена с полуночи и длилась всю ночь. Ранее Развожаев сообщал об уничтожении над городом 14 БПЛА в районе Северной стороны, Севастопольской бухты и бухты Омега.Кроме того, на Ластовой площади от ударной волны пострадал 8-этажный многоквартирный дом, поврежден фасад, окна и балконы.В районе улицы Гоголя еще одна ракета повредила административное здание, которое давно не использовалось. В соседних жилых многоквартирных домах от ударной волны повреждены окна, количество повреждений уточняется.Также военные уничтожили более 20 БПЛА в районе Северной стороны, Фиолента, Севастопольской бухты и бухты Омега.
Над Севастополем сбили ракеты Storm Shadow и более 20 БПЛА - повреждены многоэтажки и банк

06:56 27.05.2026 (обновлено: 07:07 27.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе военные отразили комбинированную атаку. ВСУ атаковали город ракетами Storm Shadow и беспилотниками. Повреждены многоэтажки и административные здания. Люди не пострадали. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Воздушная тревога в регионе была объявлена с полуночи и длилась всю ночь. Ранее Развожаев сообщал об уничтожении над городом 14 БПЛА в районе Северной стороны, Севастопольской бухты и бухты Омега.

"ВСУ атаковали город различными воздушными средствами, предварительно и ракетами Storm Shadow. На Ластовой ракета попала в здание Южного управления Центрального банка. Горит крыша. В соседних домах взрывной волной повредило окна и балконы.", - написал глава региона в МАКС.

Кроме того, на Ластовой площади от ударной волны пострадал 8-этажный многоквартирный дом, поврежден фасад, окна и балконы.
В районе улицы Гоголя еще одна ракета повредила административное здание, которое давно не использовалось. В соседних жилых многоквартирных домах от ударной волны повреждены окна, количество повреждений уточняется.
Также военные уничтожили более 20 БПЛА в районе Северной стороны, Фиолента, Севастопольской бухты и бухты Омега.
