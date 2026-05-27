ВСУ более 30 раз пытались прорвать российскую границу - РИА Новости Крым, 27.05.2026
ВСУ более 30 раз пытались прорвать российскую границу
Российские силовики и военные в прошлом году пресекли 34 попытки боевиков украинских вооруженных формирований прорваться на территорию РФ на участках границы,... РИА Новости Крым, 27.05.2026
Силовики пресекли 34 попытки прорыва ВСУ на территорию России в 2025 году – Погранслужба

19:37 27.05.2026
 
© Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым Работа пограничников на косе Арабатская стрелка
Работа пограничников на косе Арабатская стрелка
© Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ 27 мая – РИА Новости Крым. Российские силовики и военные в прошлом году пресекли 34 попытки боевиков украинских вооруженных формирований прорваться на территорию РФ на участках границы, прилегающих к зоне проведения спецоперации. Об этом заявил первый замдиректора ФСБ – руководитель Погранслужбы ведомства Владимир Кулишов в интервью "Российской газете".
"Усилиями группировки войск "Север" совместно с подразделениями пограничных органов и Росгвардии в прошлом году восстановлено положение на государственной границе в пределах Курской области. Освобождены все населенные пункты, занятые неприятелем. Пресечены 34 попытки вклинения противника на иных участках границы", – рассказал Кулишов.
По его словам, угроза вооруженного вторжения и провокаций украинских вооруженных формирований на российско-украинской государственной границе сохраняется. Об этом свидетельствует концентрация подразделений противника на приграничных территориях Черниговской, Сумской и Харьковской областей.
Также растет интенсивность применения противником реактивной артиллерии и беспилотных летательных аппаратов, объектами поражения которых являются российские приграничные населенные пункты, промышленные и сельхозпредприятия, пограничная, энергетическая и социальная инфраструктура, констатировал глава Погранслужбы ФСБ.
В 2025 году зафиксировано более 45 тысяч обстрелов российской территории, из них порядка 35 тысяч – с использованием ударных БПЛА.
"Сохраняются риски террористических атак в приграничье Брянской, Курской и Белгородской областей. На это указывают попытки заброски на российскую территорию украинских диверсионно-разведывательных групп для совершения диверсий на объектах критически важной гражданской и военной инфраструктуры", – добавил Кулишов.
Устремления украинских спецслужб также направлены на формирование сети пособников из числа жителей украинского приграничья и новых исторических территорий РФ, зачастую путем шантажа, обмана и принуждения их к совершению различного рода подрывных акций, отметил он.
Украинские боевики вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. Их продвижение было остановлено. В начале марта 2025 года ВС РФ перешли в масштабное наступление. Через месяц, 26 апреля 2025 года, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России, Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от боевиков ВСУ. По словам Герасимова, общие потери ВСУ в ходе Курской операции превысили 76 тысяч человек убитыми и раненными.
