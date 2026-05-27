В Ялте задержали пособников мошенников из Дагестана

пособничестве дистанционным мошенникам. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В Ялте задержаны двое подозреваемых в пособничестве дистанционным мошенникам. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.Задержанными оказались двое жителей Республики Дагестан 55 и 56 лет. Мужчины приехали в Крым на своем личном авто, чтобы поучаствовать в противоправной деятельности, уточнили в ведомстве.Жертвой дистанционных мошенников стал 73-летний житель Ялты. Пенсионеру позвонили под видом сотрудников госучреждения и сообщили, что его аккаунт на Госуслугах взломан, и через его личные банковские счета якобы финансируются организации, запрещенные в России.Личности этих "доверенных лиц" из Дагестана, которые оказались пособниками дистанционных мошенников, были оперативно установлены, а сами подозреваемые - задержаны, уточнили в МВД.В течение недели крымчане отдали дистанционным мошенникам более 13 млн рублей. Людей обманывали при помощи распространенных схем "безопасный счет" и "родственник попал в ДТП".

