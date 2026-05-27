В Ялте задержали пособников мошенников из Дагестана - РИА Новости Крым, 27.05.2026
В Ялте задержали пособников мошенников из Дагестана
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В Ялте задержаны двое подозреваемых в пособничестве дистанционным мошенникам. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Задержанными оказались двое жителей Республики Дагестан 55 и 56 лет. Мужчины приехали в Крым на своем личном авто, чтобы поучаствовать в противоправной деятельности, уточнили в ведомстве.
Жертвой дистанционных мошенников стал 73-летний житель Ялты. Пенсионеру позвонили под видом сотрудников госучреждения и сообщили, что его аккаунт на Госуслугах взломан, и через его личные банковские счета якобы финансируются организации, запрещенные в России.
"Под психологическим давлением злоумышленников потерпевший согласился "урегулировать ситуацию": он снял со своего счета 1,2 миллиона рублей и передал наличные "доверенным лицам", поверив, что средства будут зачислены на "безопасный счет", - говорится в сообщении.
Личности этих "доверенных лиц" из Дагестана, которые оказались пособниками дистанционных мошенников, были оперативно установлены, а сами подозреваемые - задержаны, уточнили в МВД.
"Представители государственных органов никогда не требуют передачи денег. При поступлении подобных звонков необходимо класть трубку и незамедлительно сообщать в полицию", - напомнили в полиции.
В течение недели крымчане отдали дистанционным мошенникам более 13 млн рублей. Людей обманывали при помощи распространенных схем "безопасный счет" и "родственник попал в ДТП".
