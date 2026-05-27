В Туапсе из-за обломков БПЛА произошло возгорание на морском терминале
Обломки украинского беспилотника упали на территорию морского терминала в Туапсинском муниципальном округе, сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 27.05.2026
2026-05-27T09:05
россия
краснодарский край
новости
туапсе
атаки всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Обломки украинского беспилотника упали на территорию морского терминала в Туапсинском муниципальном округе, сообщает оперштаб Кубани.
"В Туапсинском муниципальном округе обломки БПЛА упали на территории морского терминала. Пострадавших нет. Из-за падения фрагментов беспилотников произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали", - говорится в сообщении.
В ликвидации были задействованы свыше 80 человек и 25 единиц спецтехники.
Кроме того, обломками повреждено остекление в одном многоквартирном и пяти частных домах, уточнили в оперштабе. Пострадавших нет.
Ранее в среду губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что два человека пострадали в результате ракетной атаки ВСУ на Таганрог. Над городом в утренние часы сбили украинскую ракету.
Также в Севастополе в среду военные отразили комбинированную атаку. ВСУ атаковали город ракетами Storm Shadow и беспилотниками. Повреждены многоэтажки и административные здания. Люди не пострадали, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
