https://crimea.ria.ru/20260527/v-tuapse-iz-za-oblomkov-bpla-proizoshlo-vozgoranie-na-morskom-terminale-1156360506.html

В Туапсе из-за обломков БПЛА произошло возгорание на морском терминале

В Туапсе из-за обломков БПЛА произошло возгорание на морском терминале - РИА Новости Крым, 27.05.2026

В Туапсе из-за обломков БПЛА произошло возгорание на морском терминале

Обломки украинского беспилотника упали на территорию морского терминала в Туапсинском муниципальном округе, сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 27.05.2026

2026-05-27T09:05

2026-05-27T09:05

2026-05-27T09:05

россия

краснодарский край

новости

туапсе

атаки всу

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1a/1136882572_0:106:1024:682_1920x0_80_0_0_e4c35369ca7a0182f7a6d6494feebd9b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Обломки украинского беспилотника упали на территорию морского терминала в Туапсинском муниципальном округе, сообщает оперштаб Кубани.В ликвидации были задействованы свыше 80 человек и 25 единиц спецтехники.Кроме того, обломками повреждено остекление в одном многоквартирном и пяти частных домах, уточнили в оперштабе. Пострадавших нет.Ранее в среду губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что два человека пострадали в результате ракетной атаки ВСУ на Таганрог. Над городом в утренние часы сбили украинскую ракету.Также в Севастополе в среду военные отразили комбинированную атаку. ВСУ атаковали город ракетами Storm Shadow и беспилотниками. Повреждены многоэтажки и административные здания. Люди не пострадали, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Севастополем военные сбили 14 беспилотников ВСУНад Крымом работает ПВО - объявлена авиационная и беспилотная опасностьДва человека ранены в результате ракетной атаки на Таганрог

россия

краснодарский край

туапсе

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, краснодарский край, новости, туапсе, атаки всу