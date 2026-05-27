В ЦБ рассказали о причинах роста цен в Крыму - РИА Новости Крым, 27.05.2026

Рост цен в Крыму замедлился. Однако заметнее всего в апреле выросли цены в общепите, проезд в транспорте и проживание. Об этом сообщила РИА Новости Крым эксперт

2026-05-27T15:35

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Рост цен в Крыму замедлился. Однако заметнее всего в апреле выросли цены в общепите, проезд в транспорте и проживание. Об этом сообщила РИА Новости Крым эксперт Отделения Банка России по Республике Крым Елена Денисенко. По информации эксперта, заметнее всего в апреле подорожали услуги. В то же время стоимость продуктов и непродовольственных товаров выросла не так существенно. В частности, прибавили в цене обеды в столовых, кафе и закусочных. "Когда теплеет, люди больше гуляют, путешествуют в соседние города, соответственно растет спрос на питание вне дома. Кроме того, совсем скоро начнется туристический сезон в Крыму", - пояснила Елена Денисенко. Также в преддверии майских праздников из-за резкого роста спроса подорожали мясо птицы и свинина. Производители и поставщики учли в розничных ценах увеличившиеся расходы на корма, ветпрепараты и доставку товаров. При этом, по словам эксперта, второй месяц подряд в Крыму дешевели яйца. Вместе с тем, в регионе подорожали телерадиотовары и топливо. Телевизоры выросли в цене из-за роста расходов поставщиков и ретейлеров на логистику и оплату труда персонала. А топливо подорожало из-за роста мировых цен на нефтепродукты, сокращения объемов производства из-за проведения ремонтов и сезонного роста спроса. Также увеличение спроса на отдых в Крыму привело к подорожанию услуг проживания и проезда. При этом, благодаря укреплению рубля подешевели зарубежные туры, добавила эксперт. "В целом влияние сезонного роста спроса в регионе более выражено, чем по стране в целом. Из-за этого инфляция превышает общероссийский уровень. Несмотря на это, мы отмечаем, что, благодаря эффективной денежно-кредитной политике Банка России, годовой рост цен в Крыму замедлился более чем в 2 раза: до 6,2% в апреле после 12,9% год назад", - резюмировала Елена Денисенко. Ранее в Минпромторге республики сообщалось, что благодаря посадке овощей в объемах "с запасом" в этом году в межсезонье Крым полностью обеспечен этой продукцией собственного производства, при этом на отдельные позиции цены на 30% – 50% ниже прошлогодних.Также отмечалось, что в Севастополе подешевели яйца с огурцами и подорожал рис.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе в разгаре сезон сбора клубники в теплицахИнфляция в Крыму: на что существенно выросли ценыКрым достиг пика социально-экономического роста – Константинов

