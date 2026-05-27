https://crimea.ria.ru/20260527/v-tsb-rasskazali-o-prichinakh-rosta-tsen-v-krymu-1156377390.html
В ЦБ рассказали о причинах роста цен в Крыму
В ЦБ рассказали о причинах роста цен в Крыму - РИА Новости Крым, 27.05.2026
В ЦБ рассказали о причинах роста цен в Крыму
Рост цен в Крыму замедлился. Однако заметнее всего в апреле выросли цены в общепите, проезд в транспорте и проживание. Об этом сообщила РИА Новости Крым эксперт РИА Новости Крым, 27.05.2026
2026-05-27T15:35
2026-05-27T15:35
2026-05-27T15:35
новости
видео
центробанк рф
елена денисенко
экономика
экономика крыма
крым
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0e/1154332402_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_71cfc6c2e8cf837c1292dae6b17b19df.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Рост цен в Крыму замедлился. Однако заметнее всего в апреле выросли цены в общепите, проезд в транспорте и проживание. Об этом сообщила РИА Новости Крым эксперт Отделения Банка России по Республике Крым Елена Денисенко. По информации эксперта, заметнее всего в апреле подорожали услуги. В то же время стоимость продуктов и непродовольственных товаров выросла не так существенно. В частности, прибавили в цене обеды в столовых, кафе и закусочных. "Когда теплеет, люди больше гуляют, путешествуют в соседние города, соответственно растет спрос на питание вне дома. Кроме того, совсем скоро начнется туристический сезон в Крыму", - пояснила Елена Денисенко. Также в преддверии майских праздников из-за резкого роста спроса подорожали мясо птицы и свинина. Производители и поставщики учли в розничных ценах увеличившиеся расходы на корма, ветпрепараты и доставку товаров. При этом, по словам эксперта, второй месяц подряд в Крыму дешевели яйца. Вместе с тем, в регионе подорожали телерадиотовары и топливо. Телевизоры выросли в цене из-за роста расходов поставщиков и ретейлеров на логистику и оплату труда персонала. А топливо подорожало из-за роста мировых цен на нефтепродукты, сокращения объемов производства из-за проведения ремонтов и сезонного роста спроса. Также увеличение спроса на отдых в Крыму привело к подорожанию услуг проживания и проезда. При этом, благодаря укреплению рубля подешевели зарубежные туры, добавила эксперт. "В целом влияние сезонного роста спроса в регионе более выражено, чем по стране в целом. Из-за этого инфляция превышает общероссийский уровень. Несмотря на это, мы отмечаем, что, благодаря эффективной денежно-кредитной политике Банка России, годовой рост цен в Крыму замедлился более чем в 2 раза: до 6,2% в апреле после 12,9% год назад", - резюмировала Елена Денисенко. Ранее в Минпромторге республики сообщалось, что благодаря посадке овощей в объемах "с запасом" в этом году в межсезонье Крым полностью обеспечен этой продукцией собственного производства, при этом на отдельные позиции цены на 30% – 50% ниже прошлогодних.Также отмечалось, что в Севастополе подешевели яйца с огурцами и подорожал рис.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе в разгаре сезон сбора клубники в теплицахИнфляция в Крыму: на что существенно выросли ценыКрым достиг пика социально-экономического роста – Константинов
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0e/1154332402_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_c18b11008c03e64a1c843b601a2ee415.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, видео, центробанк рф, елена денисенко, экономика, экономика крыма, крым, новости крыма
В ЦБ рассказали о причинах роста цен в Крыму
В апреле выросли крымские ценники на услуги и мясо – ЦБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Рост цен в Крыму замедлился. Однако заметнее всего в апреле выросли цены в общепите, проезд в транспорте и проживание. Об этом сообщила РИА Новости Крым эксперт Отделения Банка России по Республике Крым Елена Денисенко.
"В апреле рост цен в Крыму по сравнению с мартовским замедлился до 0,6% после 0,7%. Сдержать его позволили расширение предложения отдельных товаров на местных рынках и укрепление рубля", - отметила Денисенко.
По информации эксперта, заметнее всего в апреле подорожали услуги. В то же время стоимость продуктов и непродовольственных товаров выросла не так существенно. В частности, прибавили в цене обеды в столовых, кафе и закусочных.
"Когда теплеет, люди больше гуляют, путешествуют в соседние города, соответственно растет спрос на питание вне дома. Кроме того, совсем скоро начнется туристический сезон в Крыму", - пояснила Елена Денисенко.
Также в преддверии майских праздников из-за резкого роста спроса подорожали мясо птицы и свинина. Производители и поставщики учли в розничных ценах увеличившиеся расходы на корма, ветпрепараты и доставку товаров. При этом, по словам эксперта, второй месяц подряд в Крыму дешевели яйца.
"Их производство расширилось и в регионе, и в стране в целом, поэтому продукта стало больше на рынках. Одновременно из-за увеличения объема урожая тепличных овощей, в апреле подешевели огурцы, помидоры и сладкий перец. В целом за год цены на плодоовощную продукцию в Крыму снизились более чем на 15%",- рассказала Елена Денисенко.
Вместе с тем, в регионе подорожали телерадиотовары и топливо. Телевизоры выросли в цене из-за роста расходов поставщиков и ретейлеров на логистику и оплату труда персонала. А топливо подорожало из-за роста мировых цен на нефтепродукты, сокращения объемов производства из-за проведения ремонтов и сезонного роста спроса.
Также увеличение спроса на отдых в Крыму привело к подорожанию услуг проживания и проезда. При этом, благодаря укреплению рубля подешевели зарубежные туры, добавила эксперт.
"В целом влияние сезонного роста спроса в регионе более выражено, чем по стране в целом. Из-за этого инфляция превышает общероссийский уровень. Несмотря на это, мы отмечаем, что, благодаря эффективной денежно-кредитной политике Банка России, годовой рост цен в Крыму замедлился более чем в 2 раза: до 6,2% в апреле после 12,9% год назад", - резюмировала Елена Денисенко.
Ранее в Минпромторге республики сообщалось
, что благодаря посадке овощей в объемах "с запасом" в этом году в межсезонье Крым полностью обеспечен этой продукцией собственного производства, при этом на отдельные позиции цены на 30% – 50% ниже прошлогодних.
Также отмечалось, что в Севастополе подешевели
яйца с огурцами и подорожал рис.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: