https://crimea.ria.ru/20260527/v-taganroge-posle-raketnoy-ataki-vveli-rezhim-chs--1156365614.html

В Таганроге после ракетной атаки ввели режим ЧС

В Таганроге после ракетной атаки ввели режим ЧС - РИА Новости Крым, 27.05.2026

В Таганроге после ракетной атаки ввели режим ЧС

Власти Таганрога ввели локальный режим ЧС после ракетной атаки ВСУ. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в МАКС. РИА Новости Крым, 27.05.2026

2026-05-27T11:16

2026-05-27T11:16

2026-05-27T11:16

таганрог

режим чс

атаки всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0c/1147156872_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_979744d226a9763d62d4cd03cc8eb32c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Власти Таганрога ввели локальный режим ЧС после ракетной атаки ВСУ. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в МАКС.По словам мэра, двое пострадавших горожан с ранениями различной степени тяжести находятся под постоянным наблюдением врачей. Власти окажут пострадавшим всю необходимую помощь и поддержку, заверила она.Также в результате ракетной атаки серьезно повреждена котельная на улице Циолковского, ее работа приостановлена. Сейчас в нескольких жилых домах нет горячей воды, добавила Камбулова.Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что два человека пострадали в результате ракетной атаки ВСУ на Таганрог. В среду утром также сообщалось, что над Таганрогом в утренние часы сбили украинскую ракету.Этой ночью военные отразили комбинированную атаку и в Севастополе. ВСУ атаковали город ракетами Storm Shadow и беспилотниками. Повреждены многоэтажки и административные здания. Люди не пострадали, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Севастополя: что происходит в городе после ракетной атаки ВСУВ Туапсе из-за обломков БПЛА произошло возгорание на морском терминалеАтака ВСУ на Севастополь: прокуратура контролирует соблюдение прав людей

таганрог

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

таганрог, режим чс, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), новости