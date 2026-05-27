В Таганроге после ракетной атаки ввели режим ЧС
Власти Таганрога ввели локальный режим ЧС после ракетной атаки ВСУ. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в МАКС.
2026-05-27T11:16
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Власти Таганрога ввели локальный режим ЧС после ракетной атаки ВСУ. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в МАКС.По словам мэра, двое пострадавших горожан с ранениями различной степени тяжести находятся под постоянным наблюдением врачей. Власти окажут пострадавшим всю необходимую помощь и поддержку, заверила она.Также в результате ракетной атаки серьезно повреждена котельная на улице Циолковского, ее работа приостановлена. Сейчас в нескольких жилых домах нет горячей воды, добавила Камбулова.Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что два человека пострадали в результате ракетной атаки ВСУ на Таганрог. В среду утром также сообщалось, что над Таганрогом в утренние часы сбили украинскую ракету.Этой ночью военные отразили комбинированную атаку и в Севастополе. ВСУ атаковали город ракетами Storm Shadow и беспилотниками. Повреждены многоэтажки и административные здания. Люди не пострадали, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Севастополя: что происходит в городе после ракетной атаки ВСУВ Туапсе из-за обломков БПЛА произошло возгорание на морском терминалеАтака ВСУ на Севастополь: прокуратура контролирует соблюдение прав людей
В Таганроге ввели локальный режим ЧС после ракетной атаки ВСУ