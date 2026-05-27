В Таганроге после ракетной атаки ввели режим ЧС - РИА Новости Крым, 27.05.2026
В Таганроге после ракетной атаки ввели режим ЧС
Власти Таганрога ввели локальный режим ЧС после ракетной атаки ВСУ. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в МАКС. РИА Новости Крым, 27.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Власти Таганрога ввели локальный режим ЧС после ракетной атаки ВСУ. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в МАКС.
"Провела внеочередное заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям. <...> Принято решение о введении локального режима ЧС. Комиссия приступила к обследованию территории, домов и оценке причиненного ущерба", - написала она.
По словам мэра, двое пострадавших горожан с ранениями различной степени тяжести находятся под постоянным наблюдением врачей. Власти окажут пострадавшим всю необходимую помощь и поддержку, заверила она.
Также в результате ракетной атаки серьезно повреждена котельная на улице Циолковского, ее работа приостановлена. Сейчас в нескольких жилых домах нет горячей воды, добавила Камбулова.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что два человека пострадали в результате ракетной атаки ВСУ на Таганрог. В среду утром также сообщалось, что над Таганрогом в утренние часы сбили украинскую ракету.
Этой ночью военные отразили комбинированную атаку и в Севастополе. ВСУ атаковали город ракетами Storm Shadow и беспилотниками. Повреждены многоэтажки и административные здания. Люди не пострадали, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
