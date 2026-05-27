В Старом Крыму строительство дома культуры идет с отставанием от графика - РИА Новости Крым, 27.05.2026
В Старом Крыму строительство дома культуры идет с отставанием от графика
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Новый четырехэтажный Дом культуры, который строится в городе Старый Крым, готов на 72 процента. Об этом заявил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк по итогам визита на объект.
"В этом году планируется завершить строительство нового Дома культуры в Старом Крыму. Четырехэтажный комплекс площадью свыше двух тысяч квадратных метров, рассчитанный на 360 посетителей, готов на 72%", – написал он в МАКС.
Рабочие сейчас делают фасад и крышу, а также ведут внутреннюю отделку, монтаж витражей и инженерных систем, отметил глава правительства.

"Есть отставание от графика. Поставил задачу повысить темпы работ, задействовать не менее 60-70 человек", – добавил он.

Развитие культурной инфраструктуры продолжается и в других районах полуострова: уже завершены работы в ДК в селе Партизаны Кировского района, в детской библиотеке в Белогорске и библиотеке им. И. Сельвинского в Евпатории, перечислил Гоцанюк. Всего в крымских селах появится 14 модульных Домов культуры, на эти цели в республиканском бюджете предусмотрено 308 миллионов рублей.
Кроме того, в планах на этот год ввести в эксплуатацию Крымский центр детского театрального искусства, отреставрировать Дачу Стамболи и особняк Мазировой, а также завершить капремонт Музея боевой славы Ленинского района и библиотеки в Гаспре, добавил премьер.
Реставрация Ханского дворца, Романовской гимназии, Крымской филармонии, Симферопольского художественного музея, Керченского театра им. А.С. Пушкина продолжается, подытожил он.
В этом году в Крыму реализуются 119 объектов по госпрограмме "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя" с общим объемом финансирования более 50 млрд рублей федеральных средств.
