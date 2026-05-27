https://crimea.ria.ru/20260527/v-sevastopole-v-dtp-pogib-bayker-bez-voditelskikh-prav-1156380865.html

В Севастополе в ДТП погиб байкер без водительских прав

В Севастополе в ДТП погиб байкер без водительских прав - РИА Новости Крым, 27.05.2026

В Севастополе в ДТП погиб байкер без водительских прав

33-летний мотоциклист погиб после столкновения с внедорожником в Севастополе, сообщает региональное управление МВД России. РИА Новости Крым, 27.05.2026

2026-05-27T15:57

2026-05-27T15:57

2026-05-27T15:57

севастополь

новости севастополя

полиция севастополя

мототранспорт

дтп в крыму и севастополе

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1b/1156380746_0:316:1920:1396_1920x0_80_0_0_d260885d5afb3660884ad31c5eb9b063.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ 27 мая – РИА Новости Крым. 33-летний мотоциклист погиб после столкновения с внедорожником в Севастополе, сообщает региональное управление МВД России.Авария произошла в среду на Фиолентовском шоссе. 33-летний водитель мотоцикла Yamaha при совершении обгона столкнулся с внедорожником Кia Sorento, который поворачивал налево.Пассажира мотоцикла осмотрели медики, от госпитализации он отказался. В момент аварии оба находились в шлемах.Как уточнили в МВД, байкер не имел водительских прав и управлял незарегистрированным мотоциклом. Наличие или отсутствие в его крови алкоголя или запрещенных веществ установит судебно-медицинская экспертиза.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подростки погибли в ДТП с грузовиком на КубаниЧетыре легковушки и грузовик столкнулись на КубаниВ Севастополе автобус врезался в легковушку и опрокинулся

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, полиция севастополя, мототранспорт, дтп в крыму и севастополе