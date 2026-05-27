В Севастополе в ДТП погиб байкер без водительских прав
2026-05-27T15:57
В Севастополе мотоциклист без водительских прав погиб после столкновения с внедорожником
СИМФЕРОПОЛЬ 27 мая – РИА Новости Крым. 33-летний мотоциклист погиб после столкновения с внедорожником в Севастополе, сообщает региональное управление МВД России.
Авария произошла в среду на Фиолентовском шоссе. 33-летний водитель мотоцикла Yamaha при совершении обгона столкнулся с внедорожником Кia Sorento, который поворачивал налево.
"После удара мотоциклиста отбросило под колеса автомобиля Skoda Kodiaq под управлением 58-летнего водителя, который двигался в своей полосе прямо. В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи", – говорится в сообщении.
Пассажира мотоцикла осмотрели медики, от госпитализации он отказался. В момент аварии оба находились в шлемах.
Как уточнили в МВД, байкер не имел водительских прав и управлял незарегистрированным мотоциклом. Наличие или отсутствие в его крови алкоголя или запрещенных веществ установит судебно-медицинская экспертиза.
