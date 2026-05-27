В Севастополе слышна стрельба и взрывы – что происходит

2026-05-27T21:34

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в среду Черноморский флот проводит тренировочные стрельбы и бомбометание, предупредил губернатор Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.По его словам, учения проводятся в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч, мыса Лукулл, а также Качи."Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее", - добавил Развожаев.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.

