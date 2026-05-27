Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе слышна стрельба и взрывы – что происходит - РИА Новости Крым, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260527/v-sevastopole-slyshna-strelba-i-vzryvy--chto-proiskhodit-1156395698.html
В Севастополе слышна стрельба и взрывы – что происходит
В Севастополе слышна стрельба и взрывы – что происходит - РИА Новости Крым, 27.05.2026
В Севастополе слышна стрельба и взрывы – что происходит
В Севастополе вечером в среду Черноморский флот проводит тренировочные стрельбы и бомбометание, предупредил губернатор Михаил Развожаев в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 27.05.2026
2026-05-27T21:34
2026-05-27T21:34
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
учения
чф рф (черноморский флот российской федерации)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/1f/1119631735_0:0:1601:900_1920x0_80_0_0_97a1c7b1d33cc24011b7a1ded161096f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в среду Черноморский флот проводит тренировочные стрельбы и бомбометание, предупредил губернатор Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.По его словам, учения проводятся в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч, мыса Лукулл, а также Качи."Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее", - добавил Развожаев.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как обеспечена безопасность Крыма – ответ АксеноваКрым не ослабит меры безопасности в ближайшие годы – АксеновНа Керченском полуострове на братских могилах почтили память героев войны
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/1f/1119631735_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_e06757e9d00485dee252c5661169e08e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации)
В Севастополе слышна стрельба и взрывы – что происходит

В Севастополе флот проводит тренировочные стрельбы и бомбометание – Развожаев

21:34 27.05.2026
 
© РИА Новости Крым, Наталия НазарукВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
© РИА Новости Крым, Наталия Назарук
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в среду Черноморский флот проводит тренировочные стрельбы и бомбометание, предупредил губернатор Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.
"Ориентировочно до 22:00 запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. Флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС (подводные диверсионные силы и средства – ред.)", – проинформировал градоначальник.
По его словам, учения проводятся в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч, мыса Лукулл, а также Качи.
"Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее", - добавил Развожаев.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как обеспечена безопасность Крыма – ответ Аксенова
Крым не ослабит меры безопасности в ближайшие годы – Аксенов
На Керченском полуострове на братских могилах почтили память героев войны
 
СевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяУченияЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:21СВО действительно может скоро завершиться – что будет дальше
22:07Житель Запорожской области осужден на 13 лет за перевод 20 тысяч рублей для ВСУ
21:52Прокуратура помогла севастопольскому пенсионеру вернуть деньги
21:34В Севастополе слышна стрельба и взрывы – что происходит
21:22В Старом Крыму строительство дома культуры идет с отставанием от графика
21:08В Севастополе продлили сроки приведения киосков к архитектурным нормам
20:58Запад и Москва близки к военному конфликту: заявление РФ в ОБСЕ
20:56Что предлагает туристам в Крыму новый кемпинг "Сырные скалы"
20:38Российские вузы могут вернуться к устным экзаменам из-за ИИ
20:24В Севастополе на развитие агропроизводств ветеранов СВО выделили 4 миллиона
20:11В Крыму до конца года появятся еще два оптово-логистических центра
19:52В Крым для поддержания порядка в сезон привлекут дополнительные силы МВД
19:37ВСУ более 30 раз пытались прорвать российскую границу
19:27ВСУ снова атаковали ЛНР и ударили по гимназии – есть погибший и раненые
19:10Безопасность Крымского моста: в ФСБ рассказали о мерах защиты объекта
18:51Желтые майки и красные кепки: спасатели будут дежурить на пляжах Крыма
18:35В Севастополе открылся I Всероссийский фестиваль "Встреча культур"
18:17На севере Крыма завершают ремонт важной дороги
18:10Россия и Афганистан подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве
17:58Путин прибыл с государственным визитом в Казахстан
Лента новостейМолния