В Севастополе продлили сроки приведения киосков к архитектурным нормам - РИА Новости Крым, 27.05.2026
В Севастополе продлили сроки приведения киосков к архитектурным нормам
21:08 27.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Власти Севастополя продлили до 1 июня 2027 года сроки приведения нестационарных торговых объектов (НТО) к архитектурным требованиям. Соответствующие изменения приняты на заседании правительства в среду.
"Изменения подготовлены с учетом многочисленных обращений предпринимательского сообщества. Инициативу поддержали Законодательное собрание Севастополя и уполномоченный по защите прав предпринимателей", – отмечается в сообщении пресс-службы правительства.
Также документ уточняет требования к внешнему виду торговых павильонов, размещаемых на пляжах. Теперь такие объекты должны соответствовать только современному типу НТО. При их оформлении разрешается использовать в том числе натуральное дерево.
Ранее сообщалось, что в Севастополе к лету-2026 торговые павильоны должны быть приведены к единому стилю. Архитектурные типы НТО были утверждены в Севастополе в декабре 2024 года, и теперь, согласно действующим правилам, их три: "исторический", "балаклавский" и "современный", внешний вид и цвета каждого их которых должны соответствовать требованиям.
