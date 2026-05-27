В Севастополе продлили сроки приведения киосков к архитектурным нормам
2026-05-27T21:08
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Власти Севастополя продлили до 1 июня 2027 года сроки приведения нестационарных торговых объектов (НТО) к архитектурным требованиям. Соответствующие изменения приняты на заседании правительства в среду.Также документ уточняет требования к внешнему виду торговых павильонов, размещаемых на пляжах. Теперь такие объекты должны соответствовать только современному типу НТО. При их оформлении разрешается использовать в том числе натуральное дерево.Ранее сообщалось, что в Севастополе к лету-2026 торговые павильоны должны быть приведены к единому стилю. Архитектурные типы НТО были утверждены в Севастополе в декабре 2024 года, и теперь, согласно действующим правилам, их три: "исторический", "балаклавский" и "современный", внешний вид и цвета каждого их которых должны соответствовать требованиям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отдых в Крыму: как идет подготовка к курортному сезону-2026 в Ялте Пляжи Севастополя откроют 15 июня - все оснастят аптечками и системой оповещенияНабережная Коктебеля готова на 86% – Минстрой
В Севастополе срок приведения киосков к архитектурным нормам продлен на год