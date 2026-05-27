В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 27.05.2026
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе выключили сирены – сигнал воздушной тревоги в регионе отменен. Людям разрешили выходить из укрытий. Об этом сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 27.05.2026
2026-05-27T06:29
2026-05-27T06:30
06:29 27.05.2026 (обновлено: 06:30 27.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе выключили сирены – сигнал воздушной тревоги в регионе отменен. Людям разрешили выходить из укрытий. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.
Воздушная тревога в Севастополе была объявлена с полуночи. Над городом сбили 14 БПЛА в районе Северной стороны, Севастопольской бухты и бухты Омега.
"Отбой воздушной тревоги!" – написал он в МАКС.
Сирены воздушной тревоги в городе выключают после соответствующего сигнала от военных: информация об этом звучит по телеканалам и радио.
При этом в городе изменен порядок подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.
Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.
