В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе выключили сирены – сигнал воздушной тревоги в регионе отменен. Людям разрешили выходить из укрытий. Об этом сообщил губернатор региона Михаил...

2026-05-27T06:29

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе выключили сирены – сигнал воздушной тревоги в регионе отменен. Людям разрешили выходить из укрытий. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.Воздушная тревога в Севастополе была объявлена с полуночи. Над городом сбили 14 БПЛА в районе Северной стороны, Севастопольской бухты и бухты Омега.Сирены воздушной тревоги в городе выключают после соответствующего сигнала от военных: информация об этом звучит по телеканалам и радио.При этом в городе изменен порядок подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

