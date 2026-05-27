Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе открылся I Всероссийский фестиваль "Встреча культур" - РИА Новости Крым, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260527/v-sevastopole-otkrylsya-i-vserossiyskiy-festival-vstrecha-kultur-1156388797.html
В Севастополе открылся I Всероссийский фестиваль "Встреча культур"
В Севастополе открылся I Всероссийский фестиваль "Встреча культур" - РИА Новости Крым, 27.05.2026
В Севастополе открылся I Всероссийский фестиваль "Встреча культур"
В Севастополе начал работу 1-й Всероссийский фестиваль "Встреча культур", мероприятия проходят на территории заповедника "Херсонес Таврический" и... РИА Новости Крым, 27.05.2026
2026-05-27T18:35
2026-05-27T18:35
севастополь
новости севастополя
история
культура
историко-археологический музей-заповедник "херсонес таврический"
новый херсонес
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1b/1156390622_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_c5cdaa2e472d78a7d0b672f9f8513561.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе начал работу 1-й Всероссийский фестиваль "Встреча культур", мероприятия проходят на территории заповедника "Херсонес Таврический" и музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" при участии гостей из разных регионов страны.В первый день работы фестиваля, темой которого стала Византия, гости с утра и до самого вечера имели возможность посетить множество интерактивных площадок и поучаствовать в разного рода активностях. На разных локациях прошли лекции, ярмарки, мастер-классы и театрализованные представления.В портовом районе Херсонеса Таврического, например, прошли состязания воинов раннего средневековья, воссозданные благодаря реконструкторами. А на локации в Новом Херсонесе желающие могли познакомится со средневековыми ремеслами и попробовать себя в роли настоящих мастеров."Русь", "Степь", "Север" и "Встреча культур" – так будут называться программы каждого последующего дня фестиваля, который объединяет участников и гостей со всей России и знаменует единство наших традиций.Как рассказала руководитель проекта Вероника Белогрудова, фестиваль "Встреча культур" является, по своей сути, встречей реконструкторов со всей Российской Федерации.Официальная церемония открытия фестиваля состоялась вечером 27 мая. Ее особым украшением стал концерт, в программе которого выступили крымские фолк-группы и ансамбль исторической музыки – гости из Москвы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Песни и пироги с капустой: как Театральный поезд встретили в Симферополе Гости из Германии и США в Крыму прошли по красной дорожке под аплодисменты Путин: фестиваль "Дорога на Ялту" обрел традиции и преданных поклонников
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1b/1156390622_106:0:1814:1281_1920x0_80_0_0_3237556076a68548149600ec7a4ecd04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, история, культура, историко-археологический музей-заповедник "херсонес таврический", новый херсонес
В Севастополе открылся I Всероссийский фестиваль "Встреча культур"

В Севастополе впервые открылся Всероссийский фестиваль "Встреча культур"

18:35 27.05.2026
 
© Пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"Фестиваль "Встреча культур"
Фестиваль Встреча культур
© Пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе начал работу 1-й Всероссийский фестиваль "Встреча культур", мероприятия проходят на территории заповедника "Херсонес Таврический" и музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" при участии гостей из разных регионов страны.
"Именно здесь они отправятся в настоящее путешествие во времени – окажутся в городе, каким он был тысячу лет назад – с ремесленными кварталами, воинским станом, улицами византийских мастеров и атмосферой эпохи раннего Средневековья", – рассказали в пресс-службе музея-заповедника "Херсонес Таврический".
© Пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"Фестиваль "Встреча культур"
Фестиваль Встреча культур
© Пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"
Фестиваль "Встреча культур"
В первый день работы фестиваля, темой которого стала Византия, гости с утра и до самого вечера имели возможность посетить множество интерактивных площадок и поучаствовать в разного рода активностях. На разных локациях прошли лекции, ярмарки, мастер-классы и театрализованные представления.
В портовом районе Херсонеса Таврического, например, прошли состязания воинов раннего средневековья, воссозданные благодаря реконструкторами. А на локации в Новом Херсонесе желающие могли познакомится со средневековыми ремеслами и попробовать себя в роли настоящих мастеров.
"Русь", "Степь", "Север" и "Встреча культур" – так будут называться программы каждого последующего дня фестиваля, который объединяет участников и гостей со всей России и знаменует единство наших традиций.
Как рассказала руководитель проекта Вероника Белогрудова, фестиваль "Встреча культур" является, по своей сути, встречей реконструкторов со всей Российской Федерации.
"Это большой исторический проект, который включает в себя быт, культуру, бои и историю в целом нашего древнего мира – Руси, Херсонеса, Севастополя – и их взаимодействия с другими регионами в период раннего Средневековья", – сказала Белогрудова.
Официальная церемония открытия фестиваля состоялась вечером 27 мая. Ее особым украшением стал концерт, в программе которого выступили крымские фолк-группы и ансамбль исторической музыки – гости из Москвы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Песни и пироги с капустой: как Театральный поезд встретили в Симферополе
Гости из Германии и США в Крыму прошли по красной дорожке под аплодисменты
Путин: фестиваль "Дорога на Ялту" обрел традиции и преданных поклонников
 
СевастопольНовости СевастополяИсторияКультураИсторико-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический"Новый Херсонес
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:24В Севастополе на развитие агропроизводств ветеранов СВО выделили 4 миллиона
20:11В Крыму до конца года появятся еще два оптово-логистических центра
19:52В Крым для поддержания порядка в сезон привлекут дополнительные силы МВД
19:37ВСУ более 30 раз пытались прорвать российскую границу
19:27ВСУ снова атаковали ЛНР и ударили по гимназии – есть погибший и раненые
19:10Безопасность Крымского моста: в ФСБ рассказали о мерах защиты объекта
18:51Желтые майки и красные кепки: спасатели будут дежурить на пляжах Крыма
18:35В Севастополе открылся I Всероссийский фестиваль "Встреча культур"
18:17На севере Крыма завершают ремонт важной дороги
18:10Россия и Афганистан подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве
17:58Путин прибыл с государственным визитом в Казахстан
17:53Дмитрий Пьянов: партнерство с RWB – новая веха в розничном бизнесе ВТБ
17:40В Черном море вводят запрет на вылов креветок и мидий
17:28В Британии разразился скандал из-за Крыма
17:19Как идет строительство канализационного коллектора в Балаклаве
17:06Критическая нехватка ракет: Зеленский в письме пожаловался Трампу
16:52Лето в Крыму: эксперты сделали прогноз на сезон-2026
16:31Крым и Херсонская область утвердили административную границу
16:10"Повесть о железном человеке" - в Крыму презентовали книгу ветерана СВО
15:57В Севастополе в ДТП погиб байкер без водительских прав
Лента новостейМолния