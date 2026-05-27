В Севастополе открылся I Всероссийский фестиваль "Встреча культур"

2026-05-27T18:35

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе начал работу 1-й Всероссийский фестиваль "Встреча культур", мероприятия проходят на территории заповедника "Херсонес Таврический" и музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" при участии гостей из разных регионов страны.В первый день работы фестиваля, темой которого стала Византия, гости с утра и до самого вечера имели возможность посетить множество интерактивных площадок и поучаствовать в разного рода активностях. На разных локациях прошли лекции, ярмарки, мастер-классы и театрализованные представления.В портовом районе Херсонеса Таврического, например, прошли состязания воинов раннего средневековья, воссозданные благодаря реконструкторами. А на локации в Новом Херсонесе желающие могли познакомится со средневековыми ремеслами и попробовать себя в роли настоящих мастеров."Русь", "Степь", "Север" и "Встреча культур" – так будут называться программы каждого последующего дня фестиваля, который объединяет участников и гостей со всей России и знаменует единство наших традиций.Как рассказала руководитель проекта Вероника Белогрудова, фестиваль "Встреча культур" является, по своей сути, встречей реконструкторов со всей Российской Федерации.Официальная церемония открытия фестиваля состоялась вечером 27 мая. Ее особым украшением стал концерт, в программе которого выступили крымские фолк-группы и ансамбль исторической музыки – гости из Москвы.

