В Севастополе открылся I Всероссийский фестиваль "Встреча культур"
В Севастополе начал работу 1-й Всероссийский фестиваль "Встреча культур", мероприятия проходят на территории заповедника "Херсонес Таврический" и... РИА Новости Крым, 27.05.2026
В Севастополе впервые открылся Всероссийский фестиваль "Встреча культур"
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе начал работу 1-й Всероссийский фестиваль "Встреча культур", мероприятия проходят на территории заповедника "Херсонес Таврический" и музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" при участии гостей из разных регионов страны.
"Именно здесь они отправятся в настоящее путешествие во времени – окажутся в городе, каким он был тысячу лет назад – с ремесленными кварталами, воинским станом, улицами византийских мастеров и атмосферой эпохи раннего Средневековья", – рассказали в пресс-службе музея-заповедника "Херсонес Таврический".
В первый день работы фестиваля, темой которого стала Византия, гости с утра и до самого вечера имели возможность посетить множество интерактивных площадок и поучаствовать в разного рода активностях. На разных локациях прошли лекции, ярмарки, мастер-классы и театрализованные представления.
В портовом районе Херсонеса Таврического, например, прошли состязания воинов раннего средневековья, воссозданные благодаря реконструкторами. А на локации в Новом Херсонесе желающие могли познакомится со средневековыми ремеслами и попробовать себя в роли настоящих мастеров.
"Русь", "Степь", "Север" и "Встреча культур" – так будут называться программы каждого последующего дня фестиваля, который объединяет участников и гостей со всей России и знаменует единство наших традиций.
Как рассказала руководитель проекта Вероника Белогрудова, фестиваль "Встреча культур" является, по своей сути, встречей реконструкторов со всей Российской Федерации.
"Это большой исторический проект, который включает в себя быт, культуру, бои и историю в целом нашего древнего мира – Руси, Херсонеса, Севастополя – и их взаимодействия с другими регионами в период раннего Средневековья", – сказала Белогрудова.
Официальная церемония открытия фестиваля состоялась вечером 27 мая. Ее особым украшением стал концерт, в программе которого выступили крымские фолк-группы и ансамбль исторической музыки – гости из Москвы.
