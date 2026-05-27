Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе нашли сброшенный с БПЛА контейнер со взрывчаткой - РИА Новости Крым, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260527/v-sevastopole-nashli-sbroshennyy-s-bpla-konteyner-so-vzryvchatkoy--1156379420.html
В Севастополе нашли сброшенный с БПЛА контейнер со взрывчаткой
В Севастополе нашли сброшенный с БПЛА контейнер со взрывчаткой - РИА Новости Крым, 27.05.2026
В Севастополе нашли сброшенный с БПЛА контейнер со взрывчаткой
В Севастополе обнаружили контейнер со взрывчаткой после ночной атаки ВСУ, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.05.2026
2026-05-27T15:42
2026-05-27T15:48
срочные новости крыма
крым
севастополь
новости крыма
новости севастополя
михаил развожаев
атаки всу на крым
беспилотник (бпла, дрон)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1b/1156379300_0:265:972:812_1920x0_80_0_0_a48dc931ad1d995571f99dda82e189d2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе обнаружили контейнер со взрывчаткой после ночной атаки ВСУ, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Как отметил губернатор, сбросы с БПЛА могут иметь и другой вид, но все они представляют опасность.Власти призвали жителей и гостей города предупредить детей о том, что трогать, подбирать и переносить подобные предметы ни в коем случае нельзя. При обнаружении подозрительного предмета следует отойти на безопасное расстояние, оградить его и вызвать спасателей по номеру 112.Как сообщалось, ВСУ нанесли комбинированный удар по Севастополю в ночь на среду. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что было сбито более 20 БПЛА, также город атаковали ракетами Storm Shadow. Пострадали два человека. Повреждены 30 жилых домов, магазин, автомобили.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь после удара ВСУ: повреждены 30 жилых домов и автоКомбинированная атака ВСУ на Севастополь: видео Новости Севастополя: что происходит в городе после ракетной атаки ВСУ
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1b/1156379300_147:272:972:891_1920x0_80_0_0_faf5a14b74ef7aa1abe4e61ce6585cd4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
срочные новости крыма, крым, севастополь, новости крыма, новости севастополя, михаил развожаев, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон)
В Севастополе нашли сброшенный с БПЛА контейнер со взрывчаткой

В Севастополе нашли сброшенный с БПЛА контейнер со взрывчаткой - Развожаев

15:42 27.05.2026 (обновлено: 15:48 27.05.2026)
 
© Михаил Развожаев в МАКСПосле ночной атаки ВСУ в Севастополе обнаружен контейнер со взрывчаткой
После ночной атаки ВСУ в Севастополе обнаружен контейнер со взрывчаткой
© Михаил Развожаев в МАКС
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе обнаружили контейнер со взрывчаткой после ночной атаки ВСУ, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"После ночной атаки ВСУ в Севастополе обнаружен контейнер со взрывчаткой, напоминающий коробку, обшитую пенопластом. Этот предмет был сброшен с БПЛА", - написал руководитель региона в своем канале в МАКС.
Как отметил губернатор, сбросы с БПЛА могут иметь и другой вид, но все они представляют опасность.
Власти призвали жителей и гостей города предупредить детей о том, что трогать, подбирать и переносить подобные предметы ни в коем случае нельзя. При обнаружении подозрительного предмета следует отойти на безопасное расстояние, оградить его и вызвать спасателей по номеру 112.
Как сообщалось, ВСУ нанесли комбинированный удар по Севастополю в ночь на среду. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что было сбито более 20 БПЛА, также город атаковали ракетами Storm Shadow. Пострадали два человека. Повреждены 30 жилых домов, магазин, автомобили.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Севастополь после удара ВСУ: повреждены 30 жилых домов и авто
Комбинированная атака ВСУ на Севастополь: видео
Новости Севастополя: что происходит в городе после ракетной атаки ВСУ
 
Срочные новости КрымаКрымСевастопольНовости КрымаНовости СевастополяМихаил РазвожаевАтаки ВСУ на КрымБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:10"Повесть о железном человеке" - в Крыму презентовали книгу ветерана СВО
15:57В Севастополе в ДТП погиб байкер без водительских прав
15:42В Севастополе нашли сброшенный с БПЛА контейнер со взрывчаткой
15:35В ЦБ рассказали о причинах роста цен в Крыму
15:24В Крыму изменили закон о капитале для студенческой семьи: кому положена выплата
15:10Подъем воды в реках до опасных отметок ожидается на Кубани
14:54В России ужесточают контроль за мигрантами – принят новый закон
14:48Заслуженный тренер – новое почетное звание учредили в Крыму
14:40Песни и пироги с капустой: как Театральный поезд встретили в Симферополе
14:36Крым полностью обеспечивает себя овощами в межсезонье – Минпромторг
14:21Как освобождение Гранова и Воздвижевки повлияет на ход СВО
14:13Россия планирует экспортировать 60 млн тонн зерновых в 2026 году
14:02Украина за деньги США разрабатывала биооружие массового поражения
13:55Госдума приняла обращение к ООН из-за атаки ВСУ в Старобельске
13:49Евпатория стала городом воинской доблести
13:43Севастополь после удара ВСУ: повреждены 30 жилых домов и авто
13:38ВСУ нанесли ущерб новым регионам России в 560 млрд рублей - СК
13:24Хроника СВО: Киев теряет тысячи солдат и технику
13:13Новости Севастополя: пожар после атаки ВСУ потушили
13:08В Крыму вносят изменения в закон о предоставлении земли участникам СВО
Лента новостейМолния