В Севастополе нашли сброшенный с БПЛА контейнер со взрывчаткой - РИА Новости Крым, 27.05.2026

2026-05-27T15:42

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе обнаружили контейнер со взрывчаткой после ночной атаки ВСУ, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Как отметил губернатор, сбросы с БПЛА могут иметь и другой вид, но все они представляют опасность.Власти призвали жителей и гостей города предупредить детей о том, что трогать, подбирать и переносить подобные предметы ни в коем случае нельзя. При обнаружении подозрительного предмета следует отойти на безопасное расстояние, оградить его и вызвать спасателей по номеру 112.Как сообщалось, ВСУ нанесли комбинированный удар по Севастополю в ночь на среду. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что было сбито более 20 БПЛА, также город атаковали ракетами Storm Shadow. Пострадали два человека. Повреждены 30 жилых домов, магазин, автомобили.

