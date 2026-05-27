https://crimea.ria.ru/20260527/v-sevastopole-na-razvitie-agroproizvodstv-veteranov-svo-vydelili-4-milliona-1156382975.html
В Севастополе на развитие агропроизводств ветеранов СВО выделили 4 миллиона
В Севастополе на развитие агропроизводств ветеранов СВО выделили 4 миллиона - РИА Новости Крым, 27.05.2026
В Севастополе на развитие агропроизводств ветеранов СВО выделили 4 миллиона
В 2026 году в Севастополе запланировано выделение 4 миллионов рублей на предоставление грантов участникам СВО, которые желают развивать собственное... РИА Новости Крым, 27.05.2026
2026-05-27T20:24
2026-05-27T20:24
2026-05-27T20:24
новости севастополя
севастополь
агропромышленный комплекс (апк)
сельское хозяйство
правительство севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1b/1156383491_0:235:1920:1315_1920x0_80_0_0_641ce45af3b422e46fff6a5a43ffe93d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В 2026 году в Севастополе запланировано выделение 4 миллионов рублей на предоставление грантов участникам СВО, которые желают развивать собственное сельскохозяйственное производство. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.В правительстве также сообщили с 2025 года департамент сельского хозяйства и потребительского рынка совместно с Севастопольским центром сельхозкомпетенции и фондом "Защитники Отечества" реализует целевую программу по вовлечению участников и ветеранов СВО в сельскохозяйственную отрасль города.Отмечается, что ярким примером успешной реализации программы прошлого года стала семья участника СВО, супруга которого в прошлом году получила грант "Агростартап" в размере 3,2 миллиона рублей для создания фермерского хозяйства по выращиванию малины в поселке Сахарная Головка.Ранее сообщалось, что в 2025 году грантовую поддержку получили 5 семейных ферм и 10 начинающих крестьянских фермерских хозяйств, в том числе фермеры из числа ветеранов СВО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Виноградари Севастополя получили 260 миллионов рублей господдержки в этом годуВ Крыму садоводы получат свыше 361 миллиона рублейФермеры Крыма обновляют парк техники за счет грантов
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1b/1156383491_53:53:1748:1325_1920x0_80_0_0_03dbebd80f83bb258707b2fec31711da.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости севастополя, севастополь, агропромышленный комплекс (апк), сельское хозяйство, правительство севастополя
В Севастополе на развитие агропроизводств ветеранов СВО выделили 4 миллиона
В Севастополе на гранты для сельхозпроизводств ветеранов СВО выделили 4 миллиона рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В 2026 году в Севастополе запланировано выделение 4 миллионов рублей на предоставление грантов участникам СВО, которые желают развивать собственное сельскохозяйственное производство. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
"Программа реинтеграции ветеранов СВО в агропромышленный комплекс Севастополя включает комплекс образовательных мероприятий, практического наставничества и финансовой государственной поддержки, что создает основу для успешного старта ветеранов в новой сфере деятельности", – говорится в сообщении.
В правительстве также сообщили с 2025 года департамент сельского хозяйства и потребительского рынка совместно с Севастопольским центром сельхозкомпетенции и фондом "Защитники Отечества" реализует целевую программу по вовлечению участников и ветеранов СВО в сельскохозяйственную отрасль города.
"Департамент организует экскурсии на крупные и малые предприятия агропромышленного комплекса Севастополя, во время которых участники встречаются с агрономами и руководителями бизнеса. Это возможность помочь участникам СВО социализироваться в мирной жизни, присмотреться к перспективным сферам деятельности", – отметил начальник отдела малых форм хозяйствования и развития сельских территорий Евгений Бодров.
Отмечается, что ярким примером успешной реализации программы прошлого года стала семья участника СВО, супруга которого в прошлом году получила грант "Агростартап" в размере 3,2 миллиона рублей для создания фермерского хозяйства по выращиванию малины в поселке Сахарная Головка.
Ранее сообщалось
, что в 2025 году грантовую поддержку получили 5 семейных ферм и 10 начинающих крестьянских фермерских хозяйств, в том числе фермеры из числа ветеранов СВО.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: