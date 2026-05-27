В Севастополе на развитие агропроизводств ветеранов СВО выделили 4 миллиона

В Севастополе на развитие агропроизводств ветеранов СВО выделили 4 миллиона - РИА Новости Крым, 27.05.2026

2026-05-27T20:24

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В 2026 году в Севастополе запланировано выделение 4 миллионов рублей на предоставление грантов участникам СВО, которые желают развивать собственное сельскохозяйственное производство. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.В правительстве также сообщили с 2025 года департамент сельского хозяйства и потребительского рынка совместно с Севастопольским центром сельхозкомпетенции и фондом "Защитники Отечества" реализует целевую программу по вовлечению участников и ветеранов СВО в сельскохозяйственную отрасль города.Отмечается, что ярким примером успешной реализации программы прошлого года стала семья участника СВО, супруга которого в прошлом году получила грант "Агростартап" в размере 3,2 миллиона рублей для создания фермерского хозяйства по выращиванию малины в поселке Сахарная Головка.Ранее сообщалось, что в 2025 году грантовую поддержку получили 5 семейных ферм и 10 начинающих крестьянских фермерских хозяйств, в том числе фермеры из числа ветеранов СВО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Виноградари Севастополя получили 260 миллионов рублей господдержки в этом годуВ Крыму садоводы получат свыше 361 миллиона рублейФермеры Крыма обновляют парк техники за счет грантов

