В Севастополе на развитие агропроизводств ветеранов СВО выделили 4 миллиона - РИА Новости Крым, 27.05.2026
В Севастополе на развитие агропроизводств ветеранов СВО выделили 4 миллиона
В Севастополе на развитие агропроизводств ветеранов СВО выделили 4 миллиона
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В 2026 году в Севастополе запланировано выделение 4 миллионов рублей на предоставление грантов участникам СВО, которые желают развивать собственное сельскохозяйственное производство. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
"Программа реинтеграции ветеранов СВО в агропромышленный комплекс Севастополя включает комплекс образовательных мероприятий, практического наставничества и финансовой государственной поддержки, что создает основу для успешного старта ветеранов в новой сфере деятельности", – говорится в сообщении.
В правительстве также сообщили с 2025 года департамент сельского хозяйства и потребительского рынка совместно с Севастопольским центром сельхозкомпетенции и фондом "Защитники Отечества" реализует целевую программу по вовлечению участников и ветеранов СВО в сельскохозяйственную отрасль города.
"Департамент организует экскурсии на крупные и малые предприятия агропромышленного комплекса Севастополя, во время которых участники встречаются с агрономами и руководителями бизнеса. Это возможность помочь участникам СВО социализироваться в мирной жизни, присмотреться к перспективным сферам деятельности", – отметил начальник отдела малых форм хозяйствования и развития сельских территорий Евгений Бодров.
Отмечается, что ярким примером успешной реализации программы прошлого года стала семья участника СВО, супруга которого в прошлом году получила грант "Агростартап" в размере 3,2 миллиона рублей для создания фермерского хозяйства по выращиванию малины в поселке Сахарная Головка.
Ранее сообщалось, что в 2025 году грантовую поддержку получили 5 семейных ферм и 10 начинающих крестьянских фермерских хозяйств, в том числе фермеры из числа ветеранов СВО.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
