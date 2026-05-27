В России ужесточают контроль за мигрантами – принят новый закон - РИА Новости Крым, 27.05.2026
В России ужесточают контроль за мигрантами – принят новый закон
Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о едином сроке прохождения медицинского освидетельствования иностранными гражданами - в течение 30 дней со... РИА Новости Крым, 27.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о едином сроке прохождения медицинского освидетельствования иностранными гражданами - в течение 30 дней со дня въезда в Россию. Об этом сообщил один из авторов инициативы, председатель Госдумы Вячеслав Володин.Сейчас иностранные граждане при въезде обязаны проходить медицинское освидетельствование на наличие факта употребления наркотических и психотропных веществ, а также инфекционных заболеваний. Принятые решения сокращают обязательный срок освидетельствования с 90 до 30 дней для всех мигрантов, приехавших на период более трех месяцев, уточнил Володин.Кроме того, вводится административная ответственность за уклонение иностранных граждан от медосвидетельствования. Размер штрафа составит до 50 тысяч рублей с возможностью выдворения по решению суда.Также Володин сообщил, что устанавливается повышенная уголовная ответственность за подделку и оборот официальных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих. За это предусмотрен срок до 8 лет со штрафом до 3 млн рублей, подытожил он.Накануне сообщалось,что Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении и введении новых государственных пошлин в сфере миграции в целях повышения доходов федерального бюджета.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В 12 раз выше: в России увеличат пошлины для мигрантовКрымчанин и иностранец наладили канал нелегальной миграции из АзииИностранцы с неснятой судимостью не получат российское гражданство
В России сократили медосмотр мигрантов с 90 до 30 дней при въезде в страну – закон

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о едином сроке прохождения медицинского освидетельствования иностранными гражданами - в течение 30 дней со дня въезда в Россию. Об этом сообщил один из авторов инициативы, председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Сейчас иностранные граждане при въезде обязаны проходить медицинское освидетельствование на наличие факта употребления наркотических и психотропных веществ, а также инфекционных заболеваний. Принятые решения сокращают обязательный срок освидетельствования с 90 до 30 дней для всех мигрантов, приехавших на период более трех месяцев, уточнил Володин.
"Медицинские организации обязываются в течение 24 часов направлять информацию в МВД России — об оформленных заключениях, а также в Роспотребнадзор — о выявлении инфекционного заболевания у мигранта. В этом случае он (мигрант- ред.) будет оперативно депортирован", - уточнил он.
Кроме того, вводится административная ответственность за уклонение иностранных граждан от медосвидетельствования. Размер штрафа составит до 50 тысяч рублей с возможностью выдворения по решению суда.
Также Володин сообщил, что устанавливается повышенная уголовная ответственность за подделку и оборот официальных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих. За это предусмотрен срок до 8 лет со штрафом до 3 млн рублей, подытожил он.
Накануне сообщалось,что Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении и введении новых государственных пошлин в сфере миграции в целях повышения доходов федерального бюджета.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
