В России создали тест для выявления Эболы и усилили контроль на границе
2026-05-27T12:59
Роспотребнадзор усилил контроль на границе с Россией из-за вспышки Эболы
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В пунктах пропуска на государственной границе России усилен санитарно-карантинный контроль в связи со вспышкой лихорадки Эбола в странах Африки. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
"В связи со вспышкой лихорадки Эбола в Африке в пунктах пропуска на государственной границе Российской Федерации усилен санитарно-карантинный контроль за состоянием здоровья граждан, прибывающих из регионов с повышенным риском заражения", -говорится в сообщении.
Риски завоза лихорадки в Россию оцениваются как низкие.
"На сегодняшний день риски распространения лихорадки Эбола на территории Российской Федерации отсутствуют. Завозных случаев заболевания в стране не зафиксировано", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что Роспотребнадзор в рамках двустороннего взаимодействия оказывает консультативно-методическую и практическую помощь странам Африки в противодействии распространению лихорадки Эбола.
"Роспотребнадзором в кратчайшие сроки разработана тест-система для диагностики лихорадки Эбола, вызываемого вирусом Бундибуджио, и организовано ее производство", - добавили в ведомстве.
Специалисты напоминают, что гражданам, находящимся в эпидемиологически неблагополучных странах, необходимо соблюдать меры личной профилактики. А при возвращении в страну и появлении симптомов недомогания (лихорадка, головная боль, мышечные боли, слабость, тошнота, рвота, диарея, сыпь) немедленно обращаться за медицинской помощью.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на Международном форуме по безопасности заявил
, что в России есть наработки вакцины против нового штамма Эболы.
Вирус Эбола передается от диких животных и распространяется среди людей. Первые симптомы — лихорадка, мышечные спазмы, головная боль и боль в горле. За ними следуют нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях начинаются внутренние и внешние кровотечения.
