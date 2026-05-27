В России создали тест для выявления Эболы и усилили контроль на границе
В России создали тест для выявления Эболы и усилили контроль на границе
В пунктах пропуска на государственной границе России усилен санитарно-карантинный контроль в связи со вспышкой лихорадки Эбола в странах Африки. Об этом... РИА Новости Крым, 27.05.2026
В России создали тест для выявления Эболы и усилили контроль на границе

12:59 27.05.2026 (обновлено: 13:00 27.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В пунктах пропуска на государственной границе России усилен санитарно-карантинный контроль в связи со вспышкой лихорадки Эбола в странах Африки. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
"В связи со вспышкой лихорадки Эбола в Африке в пунктах пропуска на государственной границе Российской Федерации усилен санитарно-карантинный контроль за состоянием здоровья граждан, прибывающих из регионов с повышенным риском заражения", -говорится в сообщении.
Риски завоза лихорадки в Россию оцениваются как низкие.
"На сегодняшний день риски распространения лихорадки Эбола на территории Российской Федерации отсутствуют. Завозных случаев заболевания в стране не зафиксировано", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что Роспотребнадзор в рамках двустороннего взаимодействия оказывает консультативно-методическую и практическую помощь странам Африки в противодействии распространению лихорадки Эбола.
"Роспотребнадзором в кратчайшие сроки разработана тест-система для диагностики лихорадки Эбола, вызываемого вирусом Бундибуджио, и организовано ее производство", - добавили в ведомстве.
Специалисты напоминают, что гражданам, находящимся в эпидемиологически неблагополучных странах, необходимо соблюдать меры личной профилактики. А при возвращении в страну и появлении симптомов недомогания (лихорадка, головная боль, мышечные боли, слабость, тошнота, рвота, диарея, сыпь) немедленно обращаться за медицинской помощью.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на Международном форуме по безопасности заявил, что в России есть наработки вакцины против нового штамма Эболы.
Вирус Эбола передается от диких животных и распространяется среди людей. Первые симптомы — лихорадка, мышечные спазмы, головная боль и боль в горле. За ними следуют нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях начинаются внутренние и внешние кровотечения.
