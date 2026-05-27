В России создали тест для выявления Эболы и усилили контроль на границе

В пунктах пропуска на государственной границе России усилен санитарно-карантинный контроль в связи со вспышкой лихорадки Эбола в странах Африки. Об этом... РИА Новости Крым, 27.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В пунктах пропуска на государственной границе России усилен санитарно-карантинный контроль в связи со вспышкой лихорадки Эбола в странах Африки. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.Риски завоза лихорадки в Россию оцениваются как низкие."На сегодняшний день риски распространения лихорадки Эбола на территории Российской Федерации отсутствуют. Завозных случаев заболевания в стране не зафиксировано", - сообщили в ведомстве.Отмечается, что Роспотребнадзор в рамках двустороннего взаимодействия оказывает консультативно-методическую и практическую помощь странам Африки в противодействии распространению лихорадки Эбола.Специалисты напоминают, что гражданам, находящимся в эпидемиологически неблагополучных странах, необходимо соблюдать меры личной профилактики. А при возвращении в страну и появлении симптомов недомогания (лихорадка, головная боль, мышечные боли, слабость, тошнота, рвота, диарея, сыпь) немедленно обращаться за медицинской помощью.Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на Международном форуме по безопасности заявил, что в России есть наработки вакцины против нового штамма Эболы.Вирус Эбола передается от диких животных и распространяется среди людей. Первые симптомы — лихорадка, мышечные спазмы, головная боль и боль в горле. За ними следуют нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях начинаются внутренние и внешние кровотечения.

