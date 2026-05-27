В Москву доставили второго пострадавшего при ЧП в школе Севастополя - РИА Новости Крым, 27.05.2026
В Москву доставили второго пострадавшего при ЧП в школе Севастополя
В Москву доставили второго пострадавшего при обрушении балкона школы в Севастополе, он будет проходить лечение в Российской детской клинической больнице... РИА Новости Крым, 27.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. В Москву доставили второго пострадавшего при обрушении балкона школы в Севастополе, он будет проходить лечение в Российской детской клинической больнице Минздрава России. Об этом сообщили в Telegram-канале больницы.
"Второй 17-летний подросток из Севастополя, пострадавший в результате обрушения балкона в школе №13 и госпитализированный в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России, проходит лечение в отделении травматологии и ортопедии", - говорится в
По словам завотделением травматологии и ортопедии РДКБ Александра Саутенко, у пострадавшего диагностирован перелом дистального отдела грудины со смещением.

"Его состояние оценивается как стабильное, средней тяжести. В настоящее время ему проводятся дополнительные обследования, по результатам которых будет принято решение о необходимости хирургического вмешательства", - сказал Саутенко.

ЧП произошло 20 мая около 11 утра в школе №13 в поселке Кача под Севастополем. Дети вышли на балкон сфотографироваться, и в какой-то момент конструкции рухнули вниз. Пострадали 10 человек. Все они - выпускники школы. Одного из пострадавших в тяжелом состоянии перевезли на лечение в Москву.
Возбуждено уголовное дело, оно находится на контроле в СК России. По предварительным данным, нарушения при выполнении капитального ремонта школы могли стать причиной обрушения балкона с детьми. Капремонт был проведен в прошлом году. В мае Единая дирекция капитального строительства подписала акт о завершении работ и приемке объекта в эксплуатацию, согласно которому подрядчик выполнил работы в полном объеме в соответствии с проектной документацией и условиями контракта.
