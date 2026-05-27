В Крыму вносят изменения в закон о предоставлении земли участникам СВО - РИА Новости Крым, 27.05.2026
В Крыму вносят изменения в закон о предоставлении земли участникам СВО
В Крыму вносят изменения в закон о предоставлении земли участникам СВО
2026-05-27T13:08
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Госсовет Крыма вносит изменения в закон республики, касающийся предоставлении земельных участков участникам СВО и членам их семей. Об этом на заседании крымского парламента сообщил спикер Владимир Константинов.
Законопроект уточняет условия и порядок предоставления таких земельных участков и направлен на применение единого подхода в Республике Крым наряду с другими субъектами России в соответствие с распоряжением президента РФ.
Согласно законопроекту предоставление земельных участков будет осуществляться:
  • участникам СВО (военнослужащим, добровольцам, сотрудникам Росгвардии), удостоенным звания Героя РФ или награжденным орденами РФ, являющимся ветеранами боевых действий, которые на день завершения их участия в СВО зарегистрированы по месту жительства или по месту пребывания в Республике Крым;
  • членам семей погибших участников СВО, если смерть наступила из-за ранения или заболевания, полученного участником СВО в ходе спецоперации.
Земельные участки будут предоставляться, в первую очередь, за счет земель, принадлежащих Минобороны, Росгвардии и прочим органам, в которых предусмотрена военная служба, а в случае их отсутствия - за счет земель республики, уточнили в Госсовете.
При этом изменения не коснутся лиц, заключивших контракты в пунктах отбора и военных комиссариатах Республики Крым независимо от места прописки. Указанные граждане по-прежнему будут по их выбору получать земельные участки из числа сформированных массивов земель Республики Крым или денежную компенсацию взамен земельного участка.
При этом право граждан, уже подавших заявления по действующим на тот момент нормам и состоящих на учете до принятия соответствующего законопроекта, сохранится.
