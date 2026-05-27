В Крыму отметили вклад мусульман в укрепление мира на полуострове
2026-05-27T09:29
РИА Новости Крым
ФГУП МИА «Россия сегодня»
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Власти Крыма поздравили с праздником Курбан-байрам мусульман региона, отметив, что они принимают активное участие в развитии полуострова, а также сражаются за мир на фронтах СВО и помогают тылу.
"Рад поздравить мусульман Крыма и всех последователей Ислама с праздником Курбан-байрам! Этот древний праздник знаменует завершение паломничества к исламским святыням. Он олицетворяет крепкую веру и верность духовным традициям, идеалы добра и справедливости, объединяющие людей, побуждает творить дела милосердия, оказывать помощь тем, кто в ней нуждается", - написал глава Крыма Сергей Аксенов в своем канале в МАКС.
По словам политика, мусульмане полуострова вносят большой вклад в его экономическое и культурное развитие, а также в укрепление мира и согласия в регионе, в реализацию важных благотворительных и просветительских проектов.
"(Мусульмане Крыма - ред.) Отважно сражаются с врагом, защищают наше Отечество, помогают фронту в тылу, поддерживают наших героев и членов их семей", - написал Аксенов.
В свою очередь, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, поздравляя мусульман полуострова, отметил, что этот праздник символизирует духовное очищение и призывает к совершению милосердных поступков.
"Убежден, что крепкая вера, идеалы справедливости, добра и любви будут воплощены в благородных делах. Желаю всем здоровья, благополучия и душевного тепла! Пусть Курбан-байрам принесет надежду и радость!", - написал он в своем канале в МАКС.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что в городе-герое живут люди разных культур и вероисповеданий, которых объединяют взаимное уважение, любовь к родному городу и ответственность друг за друга.
"Мусульманская община Севастополя активно участвует в жизни города, помогает нашим бойцам и их семьям, занимается благотворительной и гуманитарной работой. Спасибо вам за это. Особые слова благодарности — нашим воинам, которые сегодня защищают Россию. Мужество, верность долгу и любовь к Родине сильнее любых различий", - написал Развожаев в своих соцсетях.
Курбан-байрам – праздник жертвоприношения у мусульман, один из главных в исламе. Он не имеет постоянной даты и отмечается по окончанию хаджа через 70 дней после другого самого важного праздника для мусульман – Ураза-байрам (торжества по случаю окончания поста, который длится на протяжении всего месяца Рамадан).
Слово "курбан" происходит от арабского корня КРБ, который несет в себе значение всего, что связано с "приближением". Считается, что сущностью праздника является не столько жертвоприношение, сколько "приближение к Аллаху" путем обряда.
В этот праздник принято делать подарки и встречать гостей.
