В Крыму отметили вклад мусульман в укрепление мира на полуострове

2026-05-27T09:26

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Власти Крыма поздравили с праздником Курбан-байрам мусульман региона, отметив, что они принимают активное участие в развитии полуострова, а также сражаются за мир на фронтах СВО и помогают тылу.По словам политика, мусульмане полуострова вносят большой вклад в его экономическое и культурное развитие, а также в укрепление мира и согласия в регионе, в реализацию важных благотворительных и просветительских проектов."(Мусульмане Крыма - ред.) Отважно сражаются с врагом, защищают наше Отечество, помогают фронту в тылу, поддерживают наших героев и членов их семей", - написал Аксенов.В свою очередь, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, поздравляя мусульман полуострова, отметил, что этот праздник символизирует духовное очищение и призывает к совершению милосердных поступков.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что в городе-герое живут люди разных культур и вероисповеданий, которых объединяют взаимное уважение, любовь к родному городу и ответственность друг за друга. Курбан-байрам – праздник жертвоприношения у мусульман, один из главных в исламе. Он не имеет постоянной даты и отмечается по окончанию хаджа через 70 дней после другого самого важного праздника для мусульман – Ураза-байрам (торжества по случаю окончания поста, который длится на протяжении всего месяца Рамадан).Слово "курбан" происходит от арабского корня КРБ, который несет в себе значение всего, что связано с "приближением". Считается, что сущностью праздника является не столько жертвоприношение, сколько "приближение к Аллаху" путем обряда.В этот праздник принято делать подарки и встречать гостей.

