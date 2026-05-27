В Крыму на горе Бойка заблудился турист

В Крыму спасатели эвакуировали с горы туриста, который заблудился на маршруте. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В Крыму спасатели эвакуировали с горы туриста, который заблудился на маршруте. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.Как уточнили в ведомстве, турист заблудился в горно-лесной местности в районе горы Бойка Бахчисарайского района. На сигнал о помощи отреагировали сотрудники Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" и главного управления МЧС России по региону.Отправляясь в лес или горы, важно заблаговременно изучить маршрут, а также рассчитать время возвращения из похода до наступления темноты, напомнили в МЧС.Ранее сообщалось, что крымские спасатели три километра несли на носилках туристку, которая получила травму на горе Эчки-Даг.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте на РИА Новости Крым:В Севастополе женщина сорвалась с 10-метровой скалыВ Крыму альпинист сорвался с горы СоколВ Крыму мужчина повредил ногу на пляже

