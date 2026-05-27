Рейтинг@Mail.ru
В Крыму капитально отремонтируют пять объектов здравоохранения - РИА Новости Крым, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260527/v-krymu-kapitalno-otremontiruyut-pyat-obektov-zdravookhraneniya-1156362527.html
В Крыму капитально отремонтируют пять объектов здравоохранения
В Крыму капитально отремонтируют пять объектов здравоохранения - РИА Новости Крым, 27.05.2026
В Крыму капитально отремонтируют пять объектов здравоохранения
В этом году в Республике Крым стартует капитальный ремонт пяти крупных объектов здравоохранения. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 27.05.2026
2026-05-27T09:52
2026-05-27T09:52
капремонт
здравоохранение в крыму и севастополе
сергей аксенов
новости крыма
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/11/1154428934_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c84cd150334056380cf02128049436b1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В этом году в Республике Крым стартует капитальный ремонт пяти крупных объектов здравоохранения. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Глава Крыма отметил, что модернизацию поликлиники в Феодосии и лечебного корпуса Кировской центральной районной больницы планируется завершить в 2027 году. Работы на остальных трех объектах будут закончены в 2028 году.Всего на капремонт этих медучреждений выделено более 1,4 млрд рублей, в том числе более 700 млн рублей в текущем году.Работы пройдут в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".Ранее глава Совмина Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что в текущем году в Крыму построят более полусотни дорог и капитально отремонтируют учреждения здравоохранения и образования в рамках национальных проектов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Общежитие в реабилитационном центре "Кораблик "Мойнаки" готово на 90%В Крыму модернизируют онкологический диспансерСколько новых ФАПов и поликлиник построили в Крыму в 2025 году
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/11/1154428934_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e547d5822ad5df899d4e7dd63dcd9001.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
капремонт, здравоохранение в крыму и севастополе, сергей аксенов, новости крыма, крым
В Крыму капитально отремонтируют пять объектов здравоохранения

В Крыму стартует капитальный ремонт пяти крупных объектов здравоохранения

09:52 27.05.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКаска строителя
Каска строителя
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В этом году в Республике Крым стартует капитальный ремонт пяти крупных объектов здравоохранения. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Это лечебные корпуса Кировской и Белогорской ЦРБ, лечебный корпус № 2 Советской районной больницы, а также поликлиника Красноперекопской ЦРБ и поликлиника для взрослых Феодосийского медицинского центра", - написал Аксенов в своем канале в МАКС.
Глава Крыма отметил, что модернизацию поликлиники в Феодосии и лечебного корпуса Кировской центральной районной больницы планируется завершить в 2027 году. Работы на остальных трех объектах будут закончены в 2028 году.
Всего на капремонт этих медучреждений выделено более 1,4 млрд рублей, в том числе более 700 млн рублей в текущем году.
Работы пройдут в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".
Ранее глава Совмина Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что в текущем году в Крыму построят более полусотни дорог и капитально отремонтируют учреждения здравоохранения и образования в рамках национальных проектов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Общежитие в реабилитационном центре "Кораблик "Мойнаки" готово на 90%
В Крыму модернизируют онкологический диспансер
Сколько новых ФАПов и поликлиник построили в Крыму в 2025 году
 
КапремонтЗдравоохранение в Крыму и СевастополеСергей АксеновНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:54В Ялте задержали пособников мошенников из Дагестана
10:45Депутата Крыма Мерцалова Киев хочет посадить на 10 лет за "коллаборационизм"
10:36В Казахстане разбился самолет Ан-2
10:24В акватории порта Сочи стрельбы
10:10Агент украинской разведки задержан ФСБ в Рязанской области
10:03В Москву доставили второго пострадавшего при ЧП в школе Севастополя
09:52В Крыму капитально отремонтируют пять объектов здравоохранения
09:41Новости Севастополя: что происходит в городе после ракетной атаки ВСУ
09:26В Крыму отметили вклад мусульман в укрепление мира на полуострове
09:17В Крыму на горе Бойка заблудился турист
09:05В Туапсе из-за обломков БПЛА произошло возгорание на морском терминале
08:56Поселок Заозерное в Крыму почти на сутки останется без воды
08:42Подростки погибли в ДТП с грузовиком на Кубани
08:22Атака ВСУ на Севастополь: прокуратура контролирует соблюдение прав людей
08:13Четыре легковушки и грузовик столкнулись на Кубани
08:00Крымский мост сейчас – ситуация после остановки движения
07:41Над Крымом и еще семью регионами сбили 140 беспилотников
07:38История и современность библиотечного дела в России – инфографика
07:32Годовалый малыш и две женщины погибли при взрыве в жилом доме в Липецке
07:27Два человека ранены в результате ракетной атаки на Таганрог
Лента новостейМолния