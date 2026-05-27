В Крыму капитально отремонтируют пять объектов здравоохранения
В этом году в Республике Крым стартует капитальный ремонт пяти крупных объектов здравоохранения. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 27.05.2026
2026-05-27T09:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В этом году в Республике Крым стартует капитальный ремонт пяти крупных объектов здравоохранения. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Это лечебные корпуса Кировской и Белогорской ЦРБ, лечебный корпус № 2 Советской районной больницы, а также поликлиника Красноперекопской ЦРБ и поликлиника для взрослых Феодосийского медицинского центра", - написал Аксенов в своем канале в МАКС.
Глава Крыма отметил, что модернизацию поликлиники в Феодосии и лечебного корпуса Кировской центральной районной больницы планируется завершить в 2027 году. Работы на остальных трех объектах будут закончены в 2028 году.
Всего на капремонт этих медучреждений выделено более 1,4 млрд рублей, в том числе более 700 млн рублей в текущем году.
Работы пройдут в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".
Ранее глава Совмина Крыма Юрий Гоцанюк сообщил
, что в текущем году в Крыму построят более полусотни дорог и капитально отремонтируют учреждения здравоохранения и образования в рамках национальных проектов.
