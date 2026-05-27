В Крыму капитально отремонтируют пять объектов здравоохранения - РИА Новости Крым, 27.05.2026

2026-05-27T09:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В этом году в Республике Крым стартует капитальный ремонт пяти крупных объектов здравоохранения. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Глава Крыма отметил, что модернизацию поликлиники в Феодосии и лечебного корпуса Кировской центральной районной больницы планируется завершить в 2027 году. Работы на остальных трех объектах будут закончены в 2028 году.Всего на капремонт этих медучреждений выделено более 1,4 млрд рублей, в том числе более 700 млн рублей в текущем году.Работы пройдут в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".Ранее глава Совмина Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что в текущем году в Крыму построят более полусотни дорог и капитально отремонтируют учреждения здравоохранения и образования в рамках национальных проектов.

