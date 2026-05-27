В Крыму изменили закон о капитале для студенческой семьи: кому положена выплата

2026-05-27T15:24

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В Крыму региональный студенческий (семейный) капитал в размере 1 миллиона рублей смогут получать семьи, где обучается только мама ребенка. Соответствующие поправки приняли на заседание Госсовета республики.Ранее одним из условий возникновения права на получение такой выплаты являлось обучение обоих родителей в очном формате по основным образовательным программам. Поправки, внесенные главой Крыма Сергеем Аксеновым, приняли депутаты во втором чтении.Также была принята поправка о регулировании права получения этой меры поддержки в случае смерти матери ребенка до момента подачи заявления на получение сертификата.Региональный студенческий капитал для молодых семей в размере одного миллиона рублей на каждого ребенка ввели в Крыму в прошлом году. Данная мера является дополнением к исполнению материнского капитала. Студенческий капитал можно будет направить на приобретение жилья в Крыму на основании договора купли-продажи жилья, договора участия в долевом строительстве, оплату первоначального взноса или погашения основного долга и оплату процентов по кредитам и займам, включая ипотечные кредитные.

