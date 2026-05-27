В Крыму изменили закон о капитале для студенческой семьи: кому положена выплата
В Крыму региональный студенческий капитал смогут получать семьи, где обучается только мама
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В Крыму региональный студенческий (семейный) капитал в размере 1 миллиона рублей смогут получать семьи, где обучается только мама ребенка. Соответствующие поправки приняли на заседание Госсовета республики.
Ранее одним из условий возникновения права на получение такой выплаты являлось обучение обоих родителей в очном формате по основным образовательным программам. Поправки, внесенные главой Крыма Сергеем Аксеновым, приняли депутаты во втором чтении.
"Законопроект предоставляет таким семьям право на получение студенческого капитала в случае, если только мать ребенка является студенткой. Принятие данного закона обеспечит возможность улучшения условий жилья студенческих семей", – сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Также была принята поправка о регулировании права получения этой меры поддержки в случае смерти матери ребенка до момента подачи заявления на получение сертификата.
Региональный студенческий капитал для молодых семей в размере одного миллиона рублей на каждого ребенка ввели в Крыму в прошлом году. Данная мера является дополнением к исполнению материнского капитала. Студенческий капитал можно будет направить на приобретение жилья в Крыму на основании договора купли-продажи жилья, договора участия в долевом строительстве, оплату первоначального взноса или погашения основного долга и оплату процентов по кредитам и займам, включая ипотечные кредитные.
