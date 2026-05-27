https://crimea.ria.ru/20260527/v-krymu-do-kontsa-goda-poyavyatsya-esche-dva-optovo-logisticheskikh-tsentra-1156372978.html
В Крыму до конца года появятся еще два оптово-логистических центра
В Крыму до конца года появятся еще два оптово-логистических центра - РИА Новости Крым, 27.05.2026
В Крыму до конца года появятся еще два оптово-логистических центра
В Крыму до конца 2026 года появится еще два крупных оптово-логистических центра, что положительно скажется на экономике и ценовой политике в республике. Об этом РИА Новости Крым, 27.05.2026
2026-05-27T20:11
2026-05-27T20:11
2026-05-27T20:11
анатолий гук
минпромторг рк
цены в крыму
логистика
продовольственная безопасность крыма
новости крыма
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/03/1130504750_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_28d4b886c67876547636e572e50f0dfb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В Крыму до конца 2026 года появится еще два крупных оптово-логистических центра, что положительно скажется на экономике и ценовой политике в республике. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров Минпромторга РК Анатолий Гук.По его словам, на сегодняшний день крупный инвестор построил в Крыму уже два больших складских помещения – на 6 000 кв. метров и на 8 000 кв. метров."И сейчас ведется строительство еще двух больших логистических центров – на 76 000 и 45 000 квадратных метров... Ориентировочно открытие – второе полугодие текущего года", – сказал Гук.Представитель минпромторга РК отметил, что речь идет о разных инвесторах, а не о развитии сети центров одним, следовательно, это также благотворно скажется на ценнообразовании.И подчеркнул, что чем больше таких проектов, как строительство оптово-логистических центров в Крыму, тем больше это влияет на экономику и ценовую политику в республике в положительном ключе.Ранее в Министерстве промышленности и торговли республики заявляли, что в Крыму остается большая проблема с хранением в межсезонье выращенных на местных предприятиях овощей, решить которую в большой степени позволит строительство еще двух крупных оптово-логистических центров – на востоке и юго-востоке полуострова.Накануне глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что в республике открылся новый оптово-распределительный центр, площадью 58,9 тысяч квадратных метров. Глава республики Сергей Аксенов заявлял, что на первом этапе в центре в селе Чистеньком Симферопольского района создадут 900 рабочих мест, потом это число увеличат до 2 тысяч.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму назвали главную проблему в сельском хозяйстве В Крыму построят завод по переработке автомобильных шин и макулатуры Мы пионеры: в Крыму запустили завод по производству минеральной ваты
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/03/1130504750_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_85992305a13e7c249f3e594bf7d2dacf.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анатолий гук, минпромторг рк, цены в крыму, логистика, продовольственная безопасность крыма, новости крыма, крым
В Крыму до конца года появятся еще два оптово-логистических центра
В Крыму до конца года появятся два новых оптово-логистических центра – Минпромторг РК
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым.
В Крыму до конца 2026 года появится еще два крупных оптово-логистических центра, что положительно скажется на экономике и ценовой политике в республике. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил начальник управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров Минпромторга РК Анатолий Гук.
По его словам, на сегодняшний день крупный инвестор построил в Крыму уже два больших складских помещения – на 6 000 кв. метров и на 8 000 кв. метров.
"И сейчас ведется строительство еще двух больших логистических центров – на 76 000 и 45 000 квадратных метров... Ориентировочно открытие – второе полугодие текущего года", – сказал Гук.
Представитель минпромторга РК отметил, что речь идет о разных инвесторах, а не о развитии сети центров одним, следовательно, это также благотворно скажется на ценнообразовании.
И подчеркнул, что чем больше таких проектов, как строительство оптово-логистических центров в Крыму, тем больше это влияет на экономику и ценовую политику в республике в положительном ключе.
"Это в первую очередь продовольственная безопасность. И это экономия на транспортных затратах, что, в свою очередь, будет влиять на конечную цену товара... И в случае, если даже где-то произошло подорожание или дефицит возник товара какой-то, у нас уже такой ситуации не будет: продукция собирается за счет складских объемов по каждой позиции, и это позволит удерживать цены по определенной цене", – резюмировал он.
Ранее в Министерстве промышленности и торговли республики заявляли, что в Крыму остается большая проблема с хранением в межсезонье выращенных на местных предприятиях овощей, решить которую в большой степени позволит строительство еще двух крупных оптово-логистических центров – на востоке и юго-востоке полуострова
.
Накануне глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил
, что в республике открылся новый оптово-распределительный центр, площадью 58,9 тысяч квадратных метров. Глава республики Сергей Аксенов заявлял, что на первом этапе в центре в селе Чистеньком Симферопольского района создадут 900 рабочих мест, потом это число увеличат до 2 тысяч.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: