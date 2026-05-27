В Крыму до конца года появятся еще два оптово-логистических центра

В Крыму до конца 2026 года появится еще два крупных оптово-логистических центра, что положительно скажется на экономике и ценовой политике в республике. Об этом РИА Новости Крым, 27.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В Крыму до конца 2026 года появится еще два крупных оптово-логистических центра, что положительно скажется на экономике и ценовой политике в республике. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров Минпромторга РК Анатолий Гук.По его словам, на сегодняшний день крупный инвестор построил в Крыму уже два больших складских помещения – на 6 000 кв. метров и на 8 000 кв. метров."И сейчас ведется строительство еще двух больших логистических центров – на 76 000 и 45 000 квадратных метров... Ориентировочно открытие – второе полугодие текущего года", – сказал Гук.Представитель минпромторга РК отметил, что речь идет о разных инвесторах, а не о развитии сети центров одним, следовательно, это также благотворно скажется на ценнообразовании.И подчеркнул, что чем больше таких проектов, как строительство оптово-логистических центров в Крыму, тем больше это влияет на экономику и ценовую политику в республике в положительном ключе.Ранее в Министерстве промышленности и торговли республики заявляли, что в Крыму остается большая проблема с хранением в межсезонье выращенных на местных предприятиях овощей, решить которую в большой степени позволит строительство еще двух крупных оптово-логистических центров – на востоке и юго-востоке полуострова.Накануне глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что в республике открылся новый оптово-распределительный центр, площадью 58,9 тысяч квадратных метров. Глава республики Сергей Аксенов заявлял, что на первом этапе в центре в селе Чистеньком Симферопольского района создадут 900 рабочих мест, потом это число увеличат до 2 тысяч.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму назвали главную проблему в сельском хозяйстве В Крыму построят завод по переработке автомобильных шин и макулатуры Мы пионеры: в Крыму запустили завод по производству минеральной ваты

