В Крыму до конца года появятся еще два оптово-логистических центра
2026-05-27T20:11
анатолий гук
минпромторг рк
цены в крыму
логистика
продовольственная безопасность крыма
новости крыма
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В Крыму до конца 2026 года появится еще два крупных оптово-логистических центра, что положительно скажется на экономике и ценовой политике в республике. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров Минпромторга РК Анатолий Гук.
По его словам, на сегодняшний день крупный инвестор построил в Крыму уже два больших складских помещения – на 6 000 кв. метров и на 8 000 кв. метров.
"И сейчас ведется строительство еще двух больших логистических центров – на 76 000 и 45 000 квадратных метров... Ориентировочно открытие – второе полугодие текущего года", – сказал Гук.
Представитель минпромторга РК отметил, что речь идет о разных инвесторах, а не о развитии сети центров одним, следовательно, это также благотворно скажется на ценнообразовании.
И подчеркнул, что чем больше таких проектов, как строительство оптово-логистических центров в Крыму, тем больше это влияет на экономику и ценовую политику в республике в положительном ключе.

"Это в первую очередь продовольственная безопасность. И это экономия на транспортных затратах, что, в свою очередь, будет влиять на конечную цену товара... И в случае, если даже где-то произошло подорожание или дефицит возник товара какой-то, у нас уже такой ситуации не будет: продукция собирается за счет складских объемов по каждой позиции, и это позволит удерживать цены по определенной цене", – резюмировал он.

Ранее в Министерстве промышленности и торговли республики заявляли, что в Крыму остается большая проблема с хранением в межсезонье выращенных на местных предприятиях овощей, решить которую в большой степени позволит строительство еще двух крупных оптово-логистических центров – на востоке и юго-востоке полуострова.
Накануне глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что в республике открылся новый оптово-распределительный центр, площадью 58,9 тысяч квадратных метров. Глава республики Сергей Аксенов заявлял, что на первом этапе в центре в селе Чистеньком Симферопольского района создадут 900 рабочих мест, потом это число увеличат до 2 тысяч.
