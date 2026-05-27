В Крым для поддержания порядка в сезон привлекут дополнительные силы МВД - РИА Новости Крым, 27.05.2026
В Крым для поддержания порядка в сезон привлекут дополнительные силы МВД
Обеспечение общественного порядка и безопасности в Крыму во время курортного сезона является особенно актуальным из-за значительного увеличения числа туристов... РИА Новости Крым, 27.05.2026
В Крым для поддержания порядка в сезон привлекут дополнительные силы МВД

Охрану порядка в Крыму в сезон усилят сотрудники из других регионов России

19:52 27.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Обеспечение общественного порядка и безопасности в Крыму во время курортного сезона является особенно актуальным из-за значительного увеличения числа туристов. Об этом в эфире радио радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник отдела организации охраны общественного порядка МВД по РК Николай Жуненко.
"Согласно имеющейся у нас динамике туристического потока наблюдается значительный рост количества туристов на территории Республики Крым. В этом году планируется принять до 8 миллионов туристов. В 2025 году полуостров посетили 6,9 миллионов граждан", – обратил внимание спикер.
Кроме основного состава сотрудников органов внутренних дел Крыма, общественный порядок в период курортного сезона, по информации гостя эфира, будут обеспечивать и дополнительные силы МВД.
"Для повышения эффективности работы в период пиковой нагрузки, для оказания практической помощи по охране общественного порядка в качестве дополнительных сил в МВД по Республике Крым с 1 июня по 30 сентября текущего года прибывают 148 сотрудников МВД России из иных субъектов Российской Федерации, которые распределены по городам-курортам. Данная мера позволит сохранить стабильную оперативную обстановку в указанный период", – рассказал гость эфира.
Помимо этого, добавил Николай Жуненко, на постоянной основе, особенно в туристический сезон, задействуются различные организации правоохранительной направленности, такие как казачество, добровольческие народные дружины, частные охранные организации, а также военнослужащие и сотрудники Росгвардии.
"Что касается мест с массовым пребыванием граждан в курортный сезон, нами уже приняты меры по выставлению дополнительные нарядов в эти места – это набережные, парки, скверы и другие места, где сотрудники будут осуществлять охрану общественного порядка и оказывать, в первую очередь, профилактический эффект. А в случае нарушения общественного порядка и общественной безопасности – своевременно реагировать и пресекать правонарушения", – подчеркнул начальник отдела организации охраны общественного порядка МВД по Крыму.
Чаще всего правонарушения в пиковый сезон на полуострове касаются распития алкоголя в общественных местах, отметил он. Однако в последнее время наблюдается снижение количества незаконных действий граждан в связи с увеличением количества камер видеонаблюдения в местах массового пребывания людей.
"Это оказывает в том числе и профилактический эффект на граждан, которые при виде видеокамер задумываются – совершать им правонарушение или не совершать. А также средства видеофиксации оказывают помощь при установлении и раскрытии преступлений", – подтвердил Николай Жуненко.
