В Керчи музей виноделия посетили первые экскурсанты

2026-05-27T11:55
11:55 27.05.2026
 
© Министерство курортов и туризма РКМузей виноделия Боспора
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В Керчи новый Музей виноделия Боспора посетили первые экскурсанты, которым вручили памятные подарки. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.
"Музей виноделия Боспора распахнул свои двери, приветствуя первых посетителей. Тем, кто переступил порог музея в этот знаменательный день, была вручена памятная сувенирная продукция. Но самые первые гости музея получили в дар изящные лекифы (керамический сосуд в виде кувшинчика - ред.), символизирующие глубокие корни винодельческого искусства Боспорского царства", - говорится в сообщении.
В музее представлены интересные экспозиции, гостей ждет увлекательная экскурсия о многовековой истории виноделия, заверили в пресс-службе.
Уникальный объект показа - Музей виноделия Боспора открылся в Керчи 22 мая, сообщал ранее министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий.
