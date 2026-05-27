В Казахстане разбился самолет Ан-2 - РИА Новости Крым, 27.05.2026
В Казахстане разбился самолет Ан-2
В среду в Павлоградской области Казахстана потерпел крушение самолет Ан-2, один человек погиб. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство транспорта... РИА Новости Крым, 27.05.2026
2026-05-27T10:36
2026-05-27T10:47
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В среду в Павлоградской области Казахстана потерпел крушение самолет Ан-2, один человек погиб. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство транспорта республики.По информации ведомства, в результате происшествия один пилот погиб. Второму оказана помощь, он находится в сознании.Уточняется, что судно выполняло авиационно-химические работы. По предварительным данным, самолет задел линии электропередачи.
В Казахстане разбился самолет Ан-2

10:36 27.05.2026 (обновлено: 10:47 27.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В среду в Павлоградской области Казахстана потерпел крушение самолет Ан-2, один человек погиб. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство транспорта республики.

"Двадцать седьмого мая 2026 года в районе села Железинка Павлодарской области произошло авиационное происшествие с воздушным судном Ан-2, эксплуатируемым организацией "Эксплуатанты легкой и сверхлегкой авиации" (ЭЛИСА). На борту находились два члена экипажа", - говорится в сообщении минтранса.

По информации ведомства, в результате происшествия один пилот погиб. Второму оказана помощь, он находится в сознании.
Уточняется, что судно выполняло авиационно-химические работы. По предварительным данным, самолет задел линии электропередачи.
Ранее в Омской области разбился легкомоторный самолет Аэропракт-22 . При крушении погибло два человека.
