В Казахстане разбился самолет Ан-2
В среду в Павлоградской области Казахстана потерпел крушение самолет Ан-2, один человек погиб. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство транспорта... РИА Новости Крым, 27.05.2026
2026-05-27T10:36
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В среду в Павлоградской области Казахстана потерпел крушение самолет Ан-2, один человек погиб. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство транспорта республики.По информации ведомства, в результате происшествия один пилот погиб. Второму оказана помощь, он находится в сознании.Уточняется, что судно выполняло авиационно-химические работы. По предварительным данным, самолет задел линии электропередачи.Ранее в Омской области разбился легкомоторный самолет Аэропракт-22 . При крушении погибло два человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пассажирский самолет разбился в Африке – погибли 14 человекАН-2 совершил жесткую посадку в Волгоградской областиВ Крыму потерпел аварию истребитель Су-30 - что известно
10:36 27.05.2026 (обновлено: 10:47 27.05.2026)