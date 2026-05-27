https://crimea.ria.ru/20260527/v-chernom-more-vvodyat-zapret-na-vylov-krevetok-i-midiy-1156387448.html

В Черном море вводят запрет на вылов креветок и мидий

В Черном море вводят запрет на вылов креветок и мидий - РИА Новости Крым, 27.05.2026

В Черном море вводят запрет на вылов креветок и мидий

Все лето в Черном море будет действовать запрет на вылов креветок и мидий. Об этом предупредили в Азово-Черноморском территориальном управлении Росрыболовства. РИА Новости Крым, 27.05.2026

2026-05-27T17:40

2026-05-27T17:40

2026-05-27T17:59

росрыболовство

креветка

мидии

черное море

крым

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111494/93/1114949374_0:46:2449:1424_1920x0_80_0_0_8db201f811be4075c91d23727f410e65.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Все лето в Черном море будет действовать запрет на вылов креветок и мидий. Об этом предупредили в Азово-Черноморском территориальном управлении Росрыболовства.Ограничения вводят для сохранения и приумножения популяции водных биологических ресурсов.В Азово-Черноморском территориальном управлении Росрыболовства подчеркнули, что за нарушение запретов грозит административная или уголовная ответственность.Ранее в Крыму объявили запрет на вылов рыбы в водоемах рыбохозяйственного значения до 1 июня. Речь идет о запрете рыбалки во внутренних водных объектах - на водохранилищах, озерах и основных реках полуострова.Также замруководителя Азово-Черноморского филиала "Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии" Владимир Белоусов отмечал, что правила рыболовства в Азово-Черноморском бассейне нуждаются в изменениях. Нормы, принятые в 2020 году, уже не актуальны в связи с динамичными изменениями в экосистемах Черного и Азовского морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на практике изучат востребованность разведения моллюсков анадараВ Азовском море массово расселилась деликатесная креветкаФермы по выращиванию устриц могут появиться в Азовском море до 2030 года

черное море

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

росрыболовство, креветка, мидии, черное море, крым