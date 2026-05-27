В Черном море вводят запрет на вылов креветок и мидий
Все лето в Черном море будет действовать запрет на вылов креветок и мидий. Об этом предупредили в Азово-Черноморском территориальном управлении Росрыболовства.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Все лето в Черном море будет действовать запрет на вылов креветок и мидий. Об этом предупредили в Азово-Черноморском территориальном управлении Росрыболовства.Ограничения вводят для сохранения и приумножения популяции водных биологических ресурсов.В Азово-Черноморском территориальном управлении Росрыболовства подчеркнули, что за нарушение запретов грозит административная или уголовная ответственность.Ранее в Крыму объявили запрет на вылов рыбы в водоемах рыбохозяйственного значения до 1 июня. Речь идет о запрете рыбалки во внутренних водных объектах - на водохранилищах, озерах и основных реках полуострова.Также замруководителя Азово-Черноморского филиала "Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии" Владимир Белоусов отмечал, что правила рыболовства в Азово-Черноморском бассейне нуждаются в изменениях. Нормы, принятые в 2020 году, уже не актуальны в связи с динамичными изменениями в экосистемах Черного и Азовского морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на практике изучат востребованность разведения моллюсков анадараВ Азовском море массово расселилась деликатесная креветкаФермы по выращиванию устриц могут появиться в Азовском море до 2030 года
В Черном море с 1 июня вводится запрет на вылов креветок и мидий
17:40 27.05.2026 (обновлено: 17:59 27.05.2026)