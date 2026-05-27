В Британии разразился скандал из-за Крыма - РИА Новости Крым, 27.05.2026
В Британии разразился скандал из-за Крыма
2026-05-27T17:28
17:28 27.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Россия имела полное право на возвращение Крыма, заявил британский политик, кандидат от правой партии Reform UK на довыборах в Палату общин по избирательному округу Мейкерфилд Роберт Кеньон. Об этом со ссылкой на публикацию газеты The Telegraph пишет РИА Новости.
"Я полностью согласен, Россия имеет полное право поступать так, как она поступила, как и мы в случае с Фолклендскими островами", - написал Кеньон на сообщение пользователя, назвавшего возвращение Крыма "демократией в действии".
Министр по оборонным закупкам Британии Люк Поллард обвинил кандидата в продвижении "тезисов Кремля". Однако представитель партии Reform UK поддержал Кеньона и выразил уверенность, что он станет великолепным депутатом.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Запад должен призвать украинцев "не смотреть в прошлое" по вопросу Крыма, как Европа в свое время призывала Сербию забыть о возвращении Косово.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
© 2026 МИА «Россия сегодня»
