В Британии разразился скандал из-за Крыма

Россия имела полное право на возвращение Крыма, заявил британский политик, кандидат от правой партии Reform UK на довыборах в Палату общин по избирательному... РИА Новости Крым, 27.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Россия имела полное право на возвращение Крыма, заявил британский политик, кандидат от правой партии Reform UK на довыборах в Палату общин по избирательному округу Мейкерфилд Роберт Кеньон. Об этом со ссылкой на публикацию газеты The Telegraph пишет РИА Новости.Министр по оборонным закупкам Британии Люк Поллард обвинил кандидата в продвижении "тезисов Кремля". Однако представитель партии Reform UK поддержал Кеньона и выразил уверенность, что он станет великолепным депутатом.Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Запад должен призвать украинцев "не смотреть в прошлое" по вопросу Крыма, как Европа в свое время призывала Сербию забыть о возвращении Косово.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым движется к лучшему будущему – признание журналиста из ЭквадораЛитовского чиновника сошлют на Украину из-за слов о КрымеОтношение к Крыму в мире меняется – эксперт

