В Бердянске женщина шпионила за военными - приговор суда

34-летняя жительница Бердянского района Запорожской области получила 14 лет колонии за шпионаж - она передавала украинскому куратору данные о военной технике и... РИА Новости Крым, 27.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. 34-летняя жительница Бердянского района Запорожской области получила 14 лет колонии за шпионаж - она передавала украинскому куратору данные о военной технике и личном составе Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма."Судом установлено, что, будучи противницей проведения специальной военной операции, в декабре 2022 года в ходе переписки в одном из мессенджеров со своим братом, который проходит службу в вооруженных силах Украины, она предложила оказывать содействие в деятельности против Российской Федерации", - говорится в сообщении."Подсудимая была задержана сотрудниками Управления ФСБ России по Запорожской области", - уточнили в ведомстве.Суд приговорил виновную к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.Ранее в Херсонской области вынесли приговор местному жителю по делу о шпионаже и государственной измене, он получил 14 лет колонии. Также сообщалось, что житель Джанкойского района Крыма приговорен к 17 годам лишения свободы за передачу украинским спецслужбам фото и видео военного транспорта, в том числе самолетов, на полуострове. А гражданка России и Украины приговорена к 15 годам заключения за передачу украинским спецслужбам сведений о позиционировании спутников GPS в Новороссийске.

