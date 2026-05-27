В Бердянске женщина шпионила за военными - приговор суда - РИА Новости Крым, 27.05.2026
В Бердянске женщина шпионила за военными - приговор суда
34-летняя жительница Бердянского района Запорожской области получила 14 лет колонии за шпионаж - она передавала украинскому куратору данные о военной технике и... РИА Новости Крым, 27.05.2026
запорожская область, приговор, шпионаж, украина, вооруженные силы россии, прокуратура республики крым
В Бердянске женщина шпионила за военными - приговор суда

Жительница Запорожской области получила 14 лет колонии за шпионаж

11:10 27.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. 34-летняя жительница Бердянского района Запорожской области получила 14 лет колонии за шпионаж - она передавала украинскому куратору данные о военной технике и личном составе Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
"Судом установлено, что, будучи противницей проведения специальной военной операции, в декабре 2022 года в ходе переписки в одном из мессенджеров со своим братом, который проходит службу в вооруженных силах Украины, она предложила оказывать содействие в деятельности против Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Задание от вражеских спецслужб женщина получила в апреле 2023 года и стала собирать сведения о передвижении военной техники и личного состава Вооруженных сил Российской Федерации в Бердянском районе. Полученную информацию передала куратору.
"Подсудимая была задержана сотрудниками Управления ФСБ России по Запорожской области", - уточнили в ведомстве.
Суд приговорил виновную к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Ранее в Херсонской области вынесли приговор местному жителю по делу о шпионаже и государственной измене, он получил 14 лет колонии. Также сообщалось, что житель Джанкойского района Крыма приговорен к 17 годам лишения свободы за передачу украинским спецслужбам фото и видео военного транспорта, в том числе самолетов, на полуострове. А гражданка России и Украины приговорена к 15 годам заключения за передачу украинским спецслужбам сведений о позиционировании спутников GPS в Новороссийске.
