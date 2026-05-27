Украина за деньги США разрабатывала биооружие массового поражения
Следственный комитет России располагает данными о том, что Вашингтон финансировал разработки биологического оружия на Украине. Об этом сообщила официальный... РИА Новости Крым, 27.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Следственный комитет России располагает данными о том, что Вашингтон финансировал разработки биологического оружия на Украине. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.Речь идет об использовании в военно-биологических целях возбудителей чумы, сибирской язвы бруцеллеза, туляремии, относящихся к потенциальным биологическим поражающим агентам, указала Петренко.Расследование по статье "Разработка, производство, накопление оружия массового поражения" ведется с 2022 года, добавила она.В апреле зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии Совбеза по противодействию современным угрозам биологической безопасности заявил, что в ходе СВО были получены доказательства того, что на Украине рядом с границей РФ производились компоненты биологического оружия.Президент США Дональд Трамп в мае усилил расследования деятельности биолабораторий на Украине. В документах посольства США в Киеве отмечалось, что Соединенные Штаты потратили около 25 миллионов долларов на создание и оснащение как минимум 13 таких лабораторий. Позже подполковник в отставке Сухопутных сил США Эрл Расмуссен заявил, что биолаборатории на Украине занимались секретными разработками наступательных биологических средств.Глава нацразведки США Тулси Габбард заявила, что США проведет расследование в отношении более чем 120 биолабораторий, находящихся за границей, в том числе на Украине. Габбард подчеркнула, что представители администрации экс-президента США Джо Байдена лгали о существовании таких биолабораторий и угрозали тем, кто пытался рассказать правду.
