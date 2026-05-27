Удары по Украине: пять областей обесточены
2026-05-27T11:42
РИА Новости Крым
РИА Новости Крым
На Украине повреждены объекты энергетики – пять областей частично без света
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В результате ударов по объектам критической инфраструктуры на Украине без электроснабжения в среду частично остались пять областей. Об этом сообщает компания "Укрэнерго".
"В результате дроновых и артиллерийских атак на утро есть новые обесточивания в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Харьковской областях", - говорится в сообщении.
В ведомстве призвали жителей беречь электроэнергию и не включать мощные электроприборы в вечернее время.
24 мая удары возмездия
поразили объекты ВПК Украины. Среди пораженных в ходе массированного удара в Киеве и Киевской области баллистическими ракетами – объекты украинского военно-промышленного комплекса, военной инфраструктуры, а также пункты управления главного командования сухопутных войск, главного управления разведки украинского минобороны и другие пункты управления ВСУ.
23 мая подверглись мощным ударам
и были серьезно повреждены объекты нефтегазовой инфраструктуры в Харьковской и Полтавской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям, а только по военным объектам и предприятиям, действующим в интересах ВСУ.
