Рейтинг@Mail.ru
Удары по Украине: пять областей обесточены - РИА Новости Крым, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260527/udary-po-ukraine-pyat-oblastey-obestocheny-1156366563.html
Удары по Украине: пять областей обесточены
Удары по Украине: пять областей обесточены - РИА Новости Крым, 27.05.2026
Удары по Украине: пять областей обесточены
В результате ударов по объектам критической инфраструктуры на Украине без электроснабжения в среду частично остались пять областей. Об этом сообщает компания... РИА Новости Крым, 27.05.2026
2026-05-27T11:42
2026-05-27T11:42
укрэнерго
удары по украине
энергосистема украины
украина
отключение электроэнергии
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0f/1137287834_0:52:1280:772_1920x0_80_0_0_120fdd7767c8bfba273a9bf8dfa38bda.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В результате ударов по объектам критической инфраструктуры на Украине без электроснабжения в среду частично остались пять областей. Об этом сообщает компания "Укрэнерго".В ведомстве призвали жителей беречь электроэнергию и не включать мощные электроприборы в вечернее время.24 мая удары возмездия поразили объекты ВПК Украины. Среди пораженных в ходе массированного удара в Киеве и Киевской области баллистическими ракетами – объекты украинского военно-промышленного комплекса, военной инфраструктуры, а также пункты управления главного командования сухопутных войск, главного управления разведки украинского минобороны и другие пункты управления ВСУ.23 мая подверглись мощным ударам и были серьезно повреждены объекты нефтегазовой инфраструктуры в Харьковской и Полтавской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям, а только по военным объектам и предприятиям, действующим в интересах ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: в Кремле назвали военные цели России"Ужасающая ракета": Запад в панике после российского удара "Орешником""Бить сильнее": Медведев оценил удар по Киеву в ответ на теракт в ЛНР
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0f/1137287834_91:0:1190:824_1920x0_80_0_0_e2de7e3066f306b80a2598576208b1d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
укрэнерго, удары по украине, энергосистема украины, украина, отключение электроэнергии, новости
Удары по Украине: пять областей обесточены

На Украине повреждены объекты энергетики – пять областей частично без света

11:42 27.05.2026
 
© УкрэнергоПоврежденная электроподстанция на Украине
Поврежденная электроподстанция на Украине
© Укрэнерго
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В результате ударов по объектам критической инфраструктуры на Украине без электроснабжения в среду частично остались пять областей. Об этом сообщает компания "Укрэнерго".

"В результате дроновых и артиллерийских атак на утро есть новые обесточивания в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Харьковской областях", - говорится в сообщении.

В ведомстве призвали жителей беречь электроэнергию и не включать мощные электроприборы в вечернее время.
24 мая удары возмездия поразили объекты ВПК Украины. Среди пораженных в ходе массированного удара в Киеве и Киевской области баллистическими ракетами – объекты украинского военно-промышленного комплекса, военной инфраструктуры, а также пункты управления главного командования сухопутных войск, главного управления разведки украинского минобороны и другие пункты управления ВСУ.
23 мая подверглись мощным ударам и были серьезно повреждены объекты нефтегазовой инфраструктуры в Харьковской и Полтавской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям, а только по военным объектам и предприятиям, действующим в интересах ВСУ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Удары по Украине: в Кремле назвали военные цели России
"Ужасающая ракета": Запад в панике после российского удара "Орешником"
"Бить сильнее": Медведев оценил удар по Киеву в ответ на теракт в ЛНР
 
УкрэнергоУдары по УкраинеЭнергосистема УкраиныУкраинаОтключение электроэнергииНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:38ВСУ нанесли ущерб новым регионам России в 560 млрд рублей - СК
13:24Хроника СВО: Киев теряет тысячи солдат и технику
13:13Новости Севастополя: пожар после атаки ВСУ потушили
13:08В Крыму вносят изменения в закон о предоставлении земли участникам СВО
12:59В России создали тест для выявления Эболы и усилили контроль на границе
12:47В Ялте будет громко
12:41ПВО сбили три ракеты Storm Shadow
12:30Армия России идет вперед: освобождены села в Харьковской и Запорожской областях
12:23На Херсонщине ВСУ обстреляли жилой сектор – два человека погибли и 14 ранены
12:14Патрушев доложил Путину о ходе посевной кампании
11:55В Керчи музей виноделия посетили первые экскурсанты
11:53На Ангарском перевале в Крыму прошла поисковая операция
11:42Удары по Украине: пять областей обесточены
11:37Комбинированная атака ВСУ на Севастополь: видео
11:20Два человека пострадали при ракетном ударе по Севастополю
11:16В Таганроге после ракетной атаки ввели режим ЧС
11:10В Бердянске женщина шпионила за военными - приговор суда
10:54В Ялте задержали пособников мошенников из Дагестана
10:45Депутата Крыма Мерцалова Киев хочет посадить на 10 лет за "коллаборационизм"
10:36В Казахстане разбился самолет Ан-2
Лента новостейМолния