СВО действительно может скоро завершиться – что будет дальше

Специальная военная операция, как и говорил ранее президент России Владимир Путин, действительно может завершиться в ближайшее время. Однако это не значит, что...

2026-05-27T22:21

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Специальная военная операция, как и говорил ранее президент России Владимир Путин, действительно может завершиться в ближайшее время. Однако это не значит, что закончится сам конфликт на Украине и противостояние Запада с Россией. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.По словам Колесниченко, с каждым днем становится все более очевидно: на Западе ведутся одни только разговоры о необходимости установить мир на Украине, но на самом деле его там никто не желает.Он напомнил, что президент России ранее заявлял, что специальная военная операция может завершиться в ближайшее время, но это не значит, что разрешится сам глобальный конфликт, считает политолог."Я допускаю, что он (президент РФ Путин – ред.) имел в виду, что специальная военная операция, которую мы ведем хирургическим способом, может закончиться. Но потом начинается тотальное противостояние с коллективным Западом, которое коллективный Запад провоцирует и которого боится", – сказа Колесниченко.По его словам, мир сегодня является свидетелем того, как Россия и Запад ведут войну на истощение, и то, что никто на Западе к миру не готовится, доказывает отсутствие юридического органа, от имени которого Евросоюз мог бы вести переговоры с РФ.Что же касается США, то очевидно, что Белый дом и лично американский президент Дональд Трамп ведет свою игру, втягивая Россию в переговоры, чтобы навязать нам невыгодные для нас условия, считает Колесниченко.Неудивительно поэтому, что Россия вынуждают использовать разговоры с Трампом, но не ориентироваться на его реальные действия, заметил эксперт. "Подчеркиваю: разговоры. Потому что... у нас никаких потеплений с США нет. Мы до сих пор даже толком не восстановили дипломатическую собственность в Америке – только ведем переговоры. Все – разговоры", – добавил Колесниченко.Он делает вывод, что решить вопрос может только военное противостояние, которое должно завершиться нашей победой, и Россия к этому готова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Приходит возмездие: в Киеве должны ощутить страх за геноцид русских и украинцевНовости Севастополя: что происходит в городе после ракетной атаки ВСУУкраина за деньги США разрабатывала биооружие массового поражения

