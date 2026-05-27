СВО действительно может скоро завершиться – что будет дальше
Специальная военная операция, как и говорил ранее президент России Владимир Путин, действительно может завершиться в ближайшее время. Однако это не значит, что... РИА Новости Крым, 27.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым.
Специальная военная операция, как и говорил ранее президент России Владимир Путин, действительно может завершиться в ближайшее время. Однако это не значит, что закончится сам конфликт на Украине и противостояние Запада с Россией. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
По словам Колесниченко, с каждым днем становится все более очевидно: на Западе ведутся одни только разговоры о необходимости установить мир на Украине, но на самом деле его там никто не желает.
"Признать мир для коллективного Запада означает признать поражение, а их политические элиты признать этого не могут и не готовы к каким-либо переговорам с Российской Федерацией. Украину как переговорщика мы во внимание не принимаем, поскольку это лишь инструмент – боевая свинья, которую откармливали для противостояния с Россией... Мы вынуждены продолжать СВО", – сказал эксперт.
Он напомнил, что президент России ранее заявлял, что специальная военная операция может завершиться в ближайшее время, но это не значит, что разрешится сам глобальный конфликт, считает политолог.
"Я допускаю, что он (президент РФ Путин – ред.) имел в виду, что специальная военная операция, которую мы ведем хирургическим способом, может закончиться. Но потом начинается тотальное противостояние с коллективным Западом, которое коллективный Запад провоцирует и которого боится", – сказа Колесниченко.
По его словам, мир сегодня является свидетелем того, как Россия и Запад ведут войну на истощение, и то, что никто на Западе к миру не готовится, доказывает отсутствие юридического органа, от имени которого Евросоюз мог бы вести переговоры с РФ.
Что же касается США, то очевидно, что Белый дом и лично американский президент Дональд Трамп ведет свою игру, втягивая Россию в переговоры, чтобы навязать нам невыгодные для нас условия, считает Колесниченко.
"Трамп играет свою роль. Трамп не посредник – Трамп соучастник преступлений против России, тотальной санкционной войны и военного противостояния. Однако он пытается выскользнуть для того, чтобы, как это принято в американской политике, из всего получить выгоду. Как это было после Первой и Второй мировой войн, когда США вышли победителями в части материальных приобретений", – сказал спикер.
Неудивительно поэтому, что Россия вынуждают использовать разговоры с Трампом, но не ориентироваться на его реальные действия, заметил эксперт. "Подчеркиваю: разговоры. Потому что... у нас никаких потеплений с США нет. Мы до сих пор даже толком не восстановили дипломатическую собственность в Америке – только ведем переговоры. Все – разговоры", – добавил Колесниченко.
Он делает вывод, что решить вопрос может только военное противостояние, которое должно завершиться нашей победой, и Россия к этому готова.
"Учитывая тотальное нарушение всех международных правил и законов Европой, США, у меня возникает главный вопрос: какие мы договоры подпишем и когда они будут нарушены? Просто заморозка конфликта. Это обозначает через три-четыре года продолжение конфликта. Фашистской гадине надо ломать хребет, как в 1945 году. Другого варианта нет", – подытожил эксперт.
