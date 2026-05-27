Шок: иностранные журналисты с места удара ВСУ в Старобельске призвали мир не молчать - РИА Новости Крым, 27.05.2026
Шок: иностранные журналисты с места удара ВСУ в Старобельске призвали мир не молчать
2026-05-27T22:37
новости
яна лантратова
удар всу по общежитию в лнр
луганская народная республика (лнр)
сми
22:37 27.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Тема удара украинских боевиков по общежитию в Старобельске получила широкий отклик в иностранных СМИ, посетившие место трагедии журналисты призвали Запад отреагировать на эту трагедию. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в своем канале в МАКС.
По ее словам, на место трагедии приехали более 50 иностранных журналистов из 19 стран, в том числе Австрии, Бразилии, Великобритании, Германии, Италии, Китая, ОАЭ, США, Турции, Франции и других государств. Им показали им место удара, разрушенное общежитие и учебные корпуса.
"Многие не скрывали эмоций. Ирландский журналист Чей Боуз назвал увиденное шоком. По его словам, удар выглядел как целенаправленная атака. Корреспондент Al Arabiya Раид Аль Акбар сказал, что здесь не нужны лишние слова: разрушенное общежитие говорит само за себя. Журналист Phoenix TV Лу Юйгуан назвал произошедшее страшной трагедией и призвал западные страны не молчать", – отметила российский омбудсмен.
По словам Лантратовой, тема получила широкий отклик в иностранных СМИ. Репортажи и материалы о поездке зарубежных корреспондентов выходили в Reuters, TRT World, Al Jazeera, Sputnik Türkiye. В публикациях писали о разрушенном общежитии, гибели детей, работе следователей на месте трагедии.
В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР. В результате погиб 21 человек, пострадали 42. Жертвам от 20 до 23 лет. Следственный комитет РФ Возбудил уголовное дело.
