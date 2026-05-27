Шок: иностранные журналисты с места удара ВСУ в Старобельске призвали мир не молчать

2026-05-27T22:37

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Тема удара украинских боевиков по общежитию в Старобельске получила широкий отклик в иностранных СМИ, посетившие место трагедии журналисты призвали Запад отреагировать на эту трагедию. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в своем канале в МАКС.По ее словам, на место трагедии приехали более 50 иностранных журналистов из 19 стран, в том числе Австрии, Бразилии, Великобритании, Германии, Италии, Китая, ОАЭ, США, Турции, Франции и других государств. Им показали им место удара, разрушенное общежитие и учебные корпуса.По словам Лантратовой, тема получила широкий отклик в иностранных СМИ. Репортажи и материалы о поездке зарубежных корреспондентов выходили в Reuters, TRT World, Al Jazeera, Sputnik Türkiye. В публикациях писали о разрушенном общежитии, гибели детей, работе следователей на месте трагедии.В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР. В результате погиб 21 человек, пострадали 42. Жертвам от 20 до 23 лет. Следственный комитет РФ Возбудил уголовное дело.Все о происшествии читайте по ссылке >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

