https://crimea.ria.ru/20260527/sevastopol-posle-udara-vsu-povrezhdeny-30-zhilykh-domov-i-avto-1156373569.html

Севастополь после удара ВСУ: повреждены 30 жилых домов и авто

Севастополь после удара ВСУ: повреждены 30 жилых домов и авто - РИА Новости Крым, 27.05.2026

Севастополь после удара ВСУ: повреждены 30 жилых домов и авто

При ударе ВСУ по Севастополю повреждены 30 жилых домов, магазин, автомобили. Всего к этому часу поступило 120 обращений, рассказал губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 27.05.2026

2026-05-27T13:43

2026-05-27T13:43

2026-05-27T13:43

крым

новости крыма

севастополь

новости севастополя

михаил развожаев

атаки всу на крым

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1b/1156365966_10:0:1180:658_1920x0_80_0_0_eb98ff4ab04f79e320eae578831cc3cb.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. При ударе ВСУ по Севастополю повреждены 30 жилых домов, магазин, автомобили. Всего к этому часу поступило 120 обращений, рассказал губернатор региона Михаил Развожаев.Муниципальные комиссии с самого утра занимаются подомовым обходом и работой с людьми, чьи дома, квартиры или машины пострадали в результате атаки ВСУ. Специалисты фиксируют повреждения, составляют акты.Самые большие повреждения получил многоквартирный восьмиэтажный дом на улице Ластовой, 7. Здесь в квартирах выбило окна, повредило рамы и балконы, также пострадал фасад. Точечные повреждения зафиксированы в многоквартирных домах на улицах Колобова, Гоголя, Николая Музыки, 4-я Бастионная, Надеждинцев и на Столетовском проспекте — в ряде квартир "зацепило" окна и двери.Работа комиссий продолжается. Людей, у которых в результате атаки повреждено имущество, призвали обращаться в муниципальные комиссии. Их работа продолжается.Как сообщалось, ВСУ нанесли комбинированный удар по Севастополю в ночь на среду. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что было сбито более 20 БПЛА, также город атаковали ракетами Storm Shadow. Повреждены жилые и нежилые дома на разных улицах, пострадали два человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Севастополя: пожар после атаки ВСУ потушилиКомбинированная атака ВСУ на Севастополь: видео Два человека пострадали при ракетном ударе по Севастополю

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, атаки всу на крым