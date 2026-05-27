Севастополь после удара ВСУ: повреждены 30 жилых домов и авто - РИА Новости Крым, 27.05.2026
Севастополь после удара ВСУ: повреждены 30 жилых домов и авто
13:43 27.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. При ударе ВСУ по Севастополю повреждены 30 жилых домов, магазин, автомобили. Всего к этому часу поступило 120 обращений, рассказал губернатор региона Михаил Развожаев.
Муниципальные комиссии с самого утра занимаются подомовым обходом и работой с людьми, чьи дома, квартиры или машины пострадали в результате атаки ВСУ. Специалисты фиксируют повреждения, составляют акты.
"К этому часу зафиксированы различные повреждения в 16 многоквартирных и 14 частных домах в разных районах города. В муниципальные комиссии поступило 120 обращений (75 по квартирам и домам, 45 по автомобилям). К настоящему времени отработали 53 заявки (40 по недвижимости, 13 по автомобилям). Остальные заявки сейчас в работе", - проинформировал он.
Самые большие повреждения получил многоквартирный восьмиэтажный дом на улице Ластовой, 7. Здесь в квартирах выбило окна, повредило рамы и балконы, также пострадал фасад. Точечные повреждения зафиксированы в многоквартирных домах на улицах Колобова, Гоголя, Николая Музыки, 4-я Бастионная, Надеждинцев и на Столетовском проспекте — в ряде квартир "зацепило" окна и двери.

"Также повреждены частные дома в садовых товариществах "Парус-1", "Швейник" и "Таврия", на улицах Ластовой и Корабельной, в Корабельном тупике и в Кильватерном проезде — здесь тоже выбиты окна, в нескольких домах повреждены крыши и стены. А на улице Гоголя также пострадал магазин музыкальных инструментов, там выбиты стекла", - добавил губернатор.

Работа комиссий продолжается. Людей, у которых в результате атаки повреждено имущество, призвали обращаться в муниципальные комиссии. Их работа продолжается.
Как сообщалось, ВСУ нанесли комбинированный удар по Севастополю в ночь на среду. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что было сбито более 20 БПЛА, также город атаковали ракетами Storm Shadow. Повреждены жилые и нежилые дома на разных улицах, пострадали два человека.
