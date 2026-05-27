https://crimea.ria.ru/20260527/rossiyskie-vuzy-mogut-vernutsya-k-ustnym-ekzamenam-iz-za-ii-1156388320.html

Российские вузы могут вернуться к устным экзаменам из-за ИИ

Российские вузы могут вернуться к устным экзаменам из-за ИИ - РИА Новости Крым, 27.05.2026

Российские вузы могут вернуться к устным экзаменам из-за ИИ

Практика написания дипломных работ исчезнет в будущем в связи с развитием искусственного интеллекта, в вузах снова будут принимать устные экзамены. Такой... РИА Новости Крым, 27.05.2026

2026-05-27T20:38

2026-05-27T20:38

2026-05-27T20:38

валерий фальков

мнения

образование в россии

высшее образование

студенты

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/104552/70/1045527071_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_cd16e7b96dadcdfbd7491ee142b67727.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ 27 мая – РИА Новости Крым. Практика написания дипломных работ исчезнет в будущем в связи с развитием искусственного интеллекта, в вузах снова будут принимать устные экзамены. Такой прогноз озвучил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на круглом столе "Использование искусственного интеллекта в учебном процессе в вузах, подготовке и оценке квалификационных (выпускных) работ".По его словам, в будущем система высшего образования вернется к устным экзаменам, когда способности каждого будут видны в полном объеме.Министр констатировал, что доля сгенерированного нейросетью текста в дипломных работах выросла.По его словам, цифры подтверждают необратимость процесса, динамика выглядит угрожающе. Студенты массово используют искусственный интеллект, преподаватели тоже активно осваивают эту технологию. При этом большинство систем антиплагиата, которые используют российские вузы для проверки студенческих работ, не могут адекватно выявлять сгенерированный искусственным интеллектом текстСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В школьную программу в России с 1 сентября введут новый профильЗачем в России ввели обязательный экзамен по историиВ вузах России появится новая специальность

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий фальков, мнения, образование в россии, высшее образование, студенты