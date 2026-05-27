Россия планирует экспортировать 60 млн тонн зерновых в 2026 году

В 2026 году Россия планирует продать за рубеж около 60 млн тонн зерна. Это на четверть превышает уровень аналогичного периода прошлого года. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 27.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В 2026 году Россия планирует продать за рубеж около 60 млн тонн зерна. Это на четверть превышает уровень аналогичного периода прошлого года. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Также Дмитрий Патрушев в своем докладе сообщил, что с 2022 года обеспеченность своими семенами выросла с 60 до 70%. По отдельным культурам произошел серьезный прорыв – это, например, сахарная свекла, подсолнечник, рапс.Кроме того, в регионах создаются агробиотехнопарки, а с 2026 года развивается сеть машинно-технологических станций. Они предоставляют аграриям в аренду технику под конкретные задачи. Сейчас такие станции действуют в 27 регионах.Для повышения качества жизни на селе реализуется отдельная госпрограмма, которая охватит в этом году 13,5 тысяч населенных пунктов, где проживают 20 млн человек, добавил вице-премьер."Уже построено и модернизировано больше 6 тысяч объектов инфраструктуры, 200 тысяч семей обрели новые дома", - уточнил Патрушев.Как сообщалось, в Крыму за 11 лет посевные площади увеличены более чем на 20 процентов. В частности, площади под зерновыми культурами возросли на 17%, а под техническими - на 38,1%, в том числе под эфиромасличными культурами - более чем в четыре раза. Благодаря финансированию государства в 1,6 раза увеличены площади под плодово-ягодными насаждениями, которые достигли уже 17 тысяч гектаров, а площади под виноградниками стали больше на 28,3%, достигнув 23,5 тысячи гектаров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аграриям Крыма смягчили условия экспортирования зерна – АксеновВ Крыму садоводы получат свыше 361 миллиона рублейФермеры Крыма обновляют парк техники за счет грантов

