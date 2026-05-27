Россия и Афганистан подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве - РИА Новости Крым, 27.05.2026
Россия и Афганистан подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве
Россия и Афганистан подписали соглашение о сотрудничестве в военно-технической сфере, сообщает РИА Новости. Церемония состоялась на проходящем в Московской... РИА Новости Крым, 27.05.2026
2026-05-27T18:10
2026-05-27T18:15
СИМФЕРОПОЛЬ 27 мая – РИА Новости Крым. Россия и Афганистан подписали соглашение о сотрудничестве в военно-технической сфере, сообщает РИА Новости. Церемония состоялась на проходящем в Московской области Международном форуме по безопасности.В рамках форуме состоялась встреча секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу с министром обороны Афганистана Мохаммадом Якубом. По словам Якуба, взаимодействие с Москвой имеет важное значение для Кабула.Сергей Шойгу в свою очередь выразил убеждение, что страны Запада должны разморозить заблокированные активы Афганистана и в полной мере признать всю полноту ответственности за свое двадцатилетнее присутствие в Афганистане, и взять на себя все бремя постконфликтного восстановления страны.По словам Шойгу, Россия заинтересована, чтобы Афганистан был единым, независимым и мирным государством. Также он заявил, что РФ отмечает принимаемые афганской стороной меры по борьбе с терроризмом и наркопреступностью.
Россия и Афганистан подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве

18:10 27.05.2026 (обновлено: 18:15 27.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ 27 мая – РИА Новости Крым. Россия и Афганистан подписали соглашение о сотрудничестве в военно-технической сфере, сообщает РИА Новости. Церемония состоялась на проходящем в Московской области Международном форуме по безопасности.
В рамках форуме состоялась встреча секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу с министром обороны Афганистана Мохаммадом Якубом. По словам Якуба, взаимодействие с Москвой имеет важное значение для Кабула.
"Афганистан и Россия имеют долгие и исторические отношения, в этом направлении мы хотим двигаться дальше. Мы расширили двусторонние отношения", – сказал министр.
Сергей Шойгу в свою очередь выразил убеждение, что страны Запада должны разморозить заблокированные активы Афганистана и в полной мере признать всю полноту ответственности за свое двадцатилетнее присутствие в Афганистане, и взять на себя все бремя постконфликтного восстановления страны.
"Исходим из неприемлемости, как для нас, так и для наших афганских друзей, размещения военной инфраструктуры и военных объектов Соединенных Штатов Америки и НАТО на территории Афганистана или соседних с ним государств под любым предлогом", – добавил он.
По словам Шойгу, Россия заинтересована, чтобы Афганистан был единым, независимым и мирным государством. Также он заявил, что РФ отмечает принимаемые афганской стороной меры по борьбе с терроризмом и наркопреступностью.
