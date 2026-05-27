Запад и Москва близки к военному конфликту: заявление РФ в ОБСЕ

РФ сообщила в ОБСЕ, что запад и Москва находятся близко к военному конфликту
20:58 27.05.2026 (обновлено: 20:59 27.05.2026)
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЛоготип Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Россия сообщила странам ОБСЕ, что на сегодняшний день Москва и Запад находятся очень близко к прямой военной конфронтации, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Мы фактически находимся очень, очень близко к прямой военной конфронтации, и грань весьма размыта, поэтому будет очень сложно определить, находимся ли мы уже в горячей фазе или еще нет. Это было нашим предупреждением западным странам, также высказанным в ходе встречи", - сообщил Полянский в интервью телеканалу RT.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.
