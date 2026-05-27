ПВО сбили три ракеты Storm Shadow
2026-05-27T12:41
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Силы ПВО России уничтожили три крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow за минувшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Российскими войсками нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. Кроме того, поражены хранилища горючего и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах.Как сообщалось, ВСУ нанесли комбинированный удар по Севастополю в ночь на среду. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что было сбито более 20 БПЛА, также город атаковали ракетами Storm Shadow. Повреждены жилые и нежилые дома на разных улицах, пострадали два человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Минобороны: силы ПВО сбили три ракеты Storm Shadow и 285 БПЛА за сутки

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Силы ПВО России уничтожили три крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow за минувшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты три крылатые ракеты воздушного базирования "Storm Shadow" производства Великобритании, пять управляемых авиационных бомб и 285 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Российскими войсками нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. Кроме того, поражены хранилища горючего и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах.
Как сообщалось, ВСУ нанесли комбинированный удар по Севастополю в ночь на среду. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что было сбито более 20 БПЛА, также город атаковали ракетами Storm Shadow. Повреждены жилые и нежилые дома на разных улицах, пострадали два человека.
