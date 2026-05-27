Путин прибыл с государственным визитом в Казахстан

Президент России Владимир Путин прибыл с трехдневным государственным визитом в Казахстан. Борт российского лидера приземлился в международном аэропорту имени... РИА Новости Крым, 27.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин прибыл с трехдневным государственным визитом в Казахстан. Борт российского лидера приземлился в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева в Астане.Госвизит Путина в Казахстан будет проходить с 27 по 29 мая. Президент также примет участие в мероприятиях в рамках заседания Высшего евразийского экономического совета.Ожидается, что президент Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудят ключевые аспекты дальнейшего развития российско-казахстанского сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях.Кроме того, лидеры обменяются мнениями и по наиболее актуальным региональным и международным сюжетам, перспективам взаимодействия в рамках многосторонних организаций.Вместе с тем, глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что два межправительственных соглашения о создании первой в Казахстане АЭС подготовлены к визиту президента РФ.Путин и Токаев с начала года встречаются во второй раз. Предыдущая встреча проходила во время визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву для участия в мероприятиях по случаю празднования Дня Победы. Кроме того, это второй государственный визит Путина в Казахстан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин встретился с лидерами стран СНГ - главные заявленияНа рубеже эпох: визит Путина в Китай является знаковым для всего мираТоварооборот РФ и Казахстана превысит $30 млрд в этом году – Токаев

