Путин прибыл с государственным визитом в Казахстан - РИА Новости Крым, 27.05.2026
Путин прибыл с государственным визитом в Казахстан
владимир путин (политик), россия, казахстан, касым-жомарт токаев, сотрудничество, видео
Путин прибыл с государственным визитом в Казахстан

Путин начал государственный визит в Казахстан

17:58 27.05.2026 (обновлено: 18:06 27.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин прибыл с трехдневным государственным визитом в Казахстан. Борт российского лидера приземлился в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева в Астане.
Госвизит Путина в Казахстан будет проходить с 27 по 29 мая. Президент также примет участие в мероприятиях в рамках заседания Высшего евразийского экономического совета.
Ожидается, что президент Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудят ключевые аспекты дальнейшего развития российско-казахстанского сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях.
Кроме того, лидеры обменяются мнениями и по наиболее актуальным региональным и международным сюжетам, перспективам взаимодействия в рамках многосторонних организаций.
Вместе с тем, глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что два межправительственных соглашения о создании первой в Казахстане АЭС подготовлены к визиту президента РФ.
"К визиту Владимира Владимировича подготовлены к подписанию два межправительственных соглашения, так называемое станционное соглашение, непосредственно о создании атомной электростанции, где описан технический облик проекта", – приводит РИА Новости слова Лихачева со ссылкой на издание "Известия" .
Путин и Токаев с начала года встречаются во второй раз. Предыдущая встреча проходила во время визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву для участия в мероприятиях по случаю празднования Дня Победы. Кроме того, это второй государственный визит Путина в Казахстан.
