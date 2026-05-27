Прокуратура помогла севастопольскому пенсионеру вернуть деньги
Прокуратура Севастополя защитила права местного жителя 1955 года рождения, который стал жертвой 23-летнего мошенника из Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 27.05.2026
Севастопольская прокуратура помогла пенсионеру вернуть 46 тысяч рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя защитила права местного жителя 1955 года рождения, который стал жертвой 23-летнего мошенника из Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
После обращения пенсионера сотрудники прокуратуры установили, что в феврале 2023 года мужчине позвонил неизвестный и представившись сотрудником банка, убедил его перевести деньги на безопасный банковский счет. Действуя под влиянием обмана, заявитель перечислил мошенникам 46 тысяч рублей.
По данному факту сотрудники полиции возбудили уголовное дело, предварительно установив, что владельцем банковского счета, на который потерпевший сделал перевод, оказался житель Москвы.
"Прокуратура Гагаринского района города Севастополя обратилась к Мировому судье района Бирюлево-Восточное города Москвы с исковым заявлением о взыскании с владельца банковского счета суммы неосновательного обогащения", – говорится в сообщении.
Суд удовлетворил требования и взыскал с дроппера в пользу пенсионера 46 тысяч рублей. Деньги ему уже вернули.
Ранее сообщалось, что в Севастополе пенсионер отдал мошенникам
24 миллиона рублей.
