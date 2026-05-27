"Повесть о железном человеке" - в Крыму презентовали книгу ветерана СВО
В Симферополе прошла презентация книги, написанной ветераном СВО Ильей Казаковым, передает корреспондент РИА Новости Крым.
2026-05-27T16:10
В Симферополе ветеран СВО Илья Казаков представил свою книгу "Повесть о железном человеке"
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В Симферополе прошла презентация книги, написанной ветераном СВО Ильей Казаковым, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Новая книга ветерана СВО "Повесть о железном человеке" основана на личной истории автора и посвящена силе духа, преодолению и любви к жизни.
"Искренне верю, что эта книга будет полезна ребятам, которые сейчас лежат в госпиталях, поможет им осознать, принять себя. Как и мне, когда я писал ее, это была своеобразная психологическая терапия", - признался автор.
Книга состоит из трех частей. Первая посвящена участию автора в боевых действиях на фронтах СВО. Вторая - рассказывает о пребывании в коме, об ощущениях и мыслях в этот период. И третья часть книги повествует о реабилитации в госпиталях и принятии себя нового, перенесшего тяжелую травму и лишившегося ног.
"Основной посыл этой книги - не про войну, не о коме, а о любви к жизни. Это костыль, который поможет не только людям после боевых травм, но и обычных, гражданских", - признался автор.
Илья Казаков - из Алушты, ушел на СВО добровольцем. На фронте был старшим стрелком – замкомандира отделения, пережил тяжелое ранение, лишившись ног. Сейчас поддерживает бойцов в госпиталях, делится опытом. Благодаря его проекту многие военнослужащие, оказавшиеся на грани отчаяния, снова учатся жить и верить в себя. В апреле он стал победителем III всероссийской муниципальной премии "Служение" в номинации "С передовой СВО в муниципалитет".
