"Повесть о железном человеке" - в Крыму презентовали книгу ветерана СВО - РИА Новости Крым, 27.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В Симферополе прошла презентация книги, написанной ветераном СВО Ильей Казаковым, передает корреспондент РИА Новости Крым. Новая книга ветерана СВО "Повесть о железном человеке" основана на личной истории автора и посвящена силе духа, преодолению и любви к жизни. Книга состоит из трех частей. Первая посвящена участию автора в боевых действиях на фронтах СВО. Вторая - рассказывает о пребывании в коме, об ощущениях и мыслях в этот период. И третья часть книги повествует о реабилитации в госпиталях и принятии себя нового, перенесшего тяжелую травму и лишившегося ног.Илья Казаков - из Алушты, ушел на СВО добровольцем. На фронте был старшим стрелком – замкомандира отделения, пережил тяжелое ранение, лишившись ног. Сейчас поддерживает бойцов в госпиталях, делится опытом. Благодаря его проекту многие военнослужащие, оказавшиеся на грани отчаяния, снова учатся жить и верить в себя. В апреле он стал победителем III всероссийской муниципальной премии "Служение" в номинации "С передовой СВО в муниципалитет".

