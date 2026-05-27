Рейтинг@Mail.ru
Поселок Заозерное в Крыму почти на сутки останется без воды - РИА Новости Крым, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260527/poselok-zaozernoe-v-krymu-pochti-na-sutki-ostanetsya-bez-vody-1156343173.html
Поселок Заозерное в Крыму почти на сутки останется без воды
Поселок Заозерное в Крыму почти на сутки останется без воды - РИА Новости Крым, 27.05.2026
Поселок Заозерное в Крыму почти на сутки останется без воды
Жители поселка городского типа Заозерное под Евпаторией с позднего вечера 7 июня почти на сутки останутся без водоснабжения из-за ремонта на водопроводе. О... РИА Новости Крым, 27.05.2026
2026-05-27T08:56
2026-05-27T08:56
заозерное
новости крыма
вода крыма
водоснабжение
евпатория
вода в крыму
отключение воды
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/16/1132975546_0:68:1200:744_1920x0_80_0_0_94f5b58d76b4c2697381c3ff1f80774c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Жители поселка городского типа Заозерное под Евпаторией с позднего вечера 7 июня почти на сутки останутся без водоснабжения из-за ремонта на водопроводе. О временных неудобствах заблаговременно предупредили в пресс-службе предприятия "Вода Крыма".На период ограничения водоснабжения силами филиала будет организован подвоз воды.При этом водоснабжение жителей Евпатории, поселков Новоозерное и Мирный будет осуществляться в штатном режиме, заверили на предприятии.Ранее министр жилищно-коммунального хозяйства республики Захар Щегленко сообщал, что в Евпатории планируется возведение современной станции водоочистки, проект предусматривает строительство двух очередей мощностью по 45 тысяч кубометров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Питьевая в окраины: в поселки под Керчью протянули водоводВоды хватит: водохранилища Крыма за зиму наполнились почти на 100%В микрорайоне Симферополя заменят аварийный трубопровод горячей воды – сроки
заозерное
евпатория
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/16/1132975546_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_d249495c201d2833c72771a1a6ce3b9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
заозерное, новости крыма, вода крыма, водоснабжение, евпатория, вода в крыму, отключение воды
Поселок Заозерное в Крыму почти на сутки останется без воды

В Крыму останется без воды почти на сутки поселок Заозерное из-за ремонта на водопроводе

08:56 27.05.2026
 
© Telegram-канал Наталья ПисареваОтключение воды
Отключение воды
© Telegram-канал Наталья Писарева
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Жители поселка городского типа Заозерное под Евпаторией с позднего вечера 7 июня почти на сутки останутся без водоснабжения из-за ремонта на водопроводе. О временных неудобствах заблаговременно предупредили в пресс-службе предприятия "Вода Крыма".

"07.06.2026 с 23:00 ориентировочно до 20:00 08.06.2026 в связи с проведением ремонтных работ на водопроводе по ул. Дружбы будет ограничено водоснабжение п. Заозерное (кроме района "Световой Маяк")", – сказано в сообщении.

На период ограничения водоснабжения силами филиала будет организован подвоз воды.
При этом водоснабжение жителей Евпатории, поселков Новоозерное и Мирный будет осуществляться в штатном режиме, заверили на предприятии.
Ранее министр жилищно-коммунального хозяйства республики Захар Щегленко сообщал, что в Евпатории планируется возведение современной станции водоочистки, проект предусматривает строительство двух очередей мощностью по 45 тысяч кубометров.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Питьевая в окраины: в поселки под Керчью протянули водовод
Воды хватит: водохранилища Крыма за зиму наполнились почти на 100%
В микрорайоне Симферополя заменят аварийный трубопровод горячей воды – сроки
 
ЗаозерноеНовости КрымаВода КрымаВодоснабжениеЕвпаторияВода в КрымуОтключение воды
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:54В Ялте задержали пособников мошенников из Дагестана
10:45Депутата Крыма Мерцалова Киев хочет посадить на 10 лет за "коллаборационизм"
10:36В Казахстане разбился самолет Ан-2
10:24В акватории порта Сочи стрельбы
10:10Агент украинской разведки задержан ФСБ в Рязанской области
10:03В Москву доставили второго пострадавшего при ЧП в школе Севастополя
09:52В Крыму капитально отремонтируют пять объектов здравоохранения
09:41Новости Севастополя: что происходит в городе после ракетной атаки ВСУ
09:26В Крыму отметили вклад мусульман в укрепление мира на полуострове
09:17В Крыму на горе Бойка заблудился турист
09:05В Туапсе из-за обломков БПЛА произошло возгорание на морском терминале
08:56Поселок Заозерное в Крыму почти на сутки останется без воды
08:42Подростки погибли в ДТП с грузовиком на Кубани
08:22Атака ВСУ на Севастополь: прокуратура контролирует соблюдение прав людей
08:13Четыре легковушки и грузовик столкнулись на Кубани
08:00Крымский мост сейчас – ситуация после остановки движения
07:41Над Крымом и еще семью регионами сбили 140 беспилотников
07:38История и современность библиотечного дела в России – инфографика
07:32Годовалый малыш и две женщины погибли при взрыве в жилом доме в Липецке
07:27Два человека ранены в результате ракетной атаки на Таганрог
Лента новостейМолния