Подростки погибли в ДТП с грузовиком на Кубани - РИА Новости Крым, 27.05.2026
Подростки погибли в ДТП с грузовиком на Кубани
Двое подростков погибли в ДТП с большегрузом на Кубани, еще двое взрослых госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона. РИА Новости Крым, 27.05.2026
В Краснодарском крае двое подростков погибли в ДТП с большегрузом

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Двое подростков погибли в ДТП с большегрузом на Кубани, еще двое взрослых госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.
Авария произошла на федеральной трассе "Кавказ" возле станицы Архангельской в Тихорецком районе.
"35-летний водитель из Волгоградской области за рулем ВАЗ-21140 на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу и столкнулся с большегрузом Scania под управлением 38-летнего водителя из Грузии", - говорится в сообщении.
В результате ДТП погибли пассажиры отечественной легковушки - подростки 15 и 16 лет. Водитель и 53-летняя пассажирка госпитализированы в больницу с различными травмами, уточнили в МВД.
Ранее в среду сообщалось о массовое ДТП с участием четырех легковушек и "КамАЗа" в Абинском районе Краснодарского края.
