https://crimea.ria.ru/20260527/podem-vody-v-rekakh-do-opasnykh-otmetok-ozhidaetsya-na-kubani-1156377207.html

Подъем воды в реках до опасных отметок ожидается на Кубани

Подъем воды в реках до опасных отметок ожидается на Кубани - РИА Новости Крым, 27.05.2026

Подъем воды в реках до опасных отметок ожидается на Кубани

Повышение уровней воды до неблагоприятных отметок и выше ожидается на реках Краснодарского края, сообщает региональный главк МЧС России. РИА Новости Крым, 27.05.2026

2026-05-27T15:10

2026-05-27T15:10

2026-05-27T15:16

краснодарский край

новости

реки

погода

прогноз

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/19/1155521504_0:280:1280:1000_1920x0_80_0_0_c7db1a349cdc263a1259c1429fc5ed03.png

СИМФЕРОПОЛЬ 27 мая – РИА Новости Крым. Повышение уровней воды до неблагоприятных отметок и выше ожидается на реках Краснодарского края, сообщает региональный главк МЧС России.Жителям региона при угрозе подтопления рекомендуется создать уплотнения в притворах дверей и окон подвальных, цокольных и первых этажей; очистить от мусора водосбросные канавы возле дома; закрыть вентиляционные отверстия в подвалах; освободить подвалы от имущества и продовольствия.При подтоплении следует быстро собрать документы, ценности, лекарства, продукты и нужные вещи и по возможности сразу покинуть зону затопления.Накануне гидрометцентр Краснодарского края сообщил, что в течение среды в регионе ожидаются сильные ливни с градом и шквальным ветром с порывами 20-25 м/с.Ранее во вторник в Крыму объявили экстренное предупреждение на 28 мая из-за ливней и града.В одном из округов Геленджика во вторник уже ввели локальный режим ЧС из-за подтопления жилых домов в результате сильных осадков и подъема уровня воды в реке Тешебс.На прошлой неделе в Краснодарском крае из-за залповых ливней было подтоплено более 40 дворов, сошел оползень на дорогу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Водохранилища Крыма заполнены почти на 80 процентовВ Армавире эвакуируют жителей прибрежных районов из-за угрозы подтопленияВ Дагестане паводок разрушил четыре школы

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, новости, реки, погода, прогноз