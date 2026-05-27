Подъем воды в реках до опасных отметок ожидается на Кубани
В Краснодарском крае ожидается подъем уровня воды в реках до неблагоприятных отметок
15:10 27.05.2026 (обновлено: 15:16 27.05.2026)
Подтопления на Кубани из-за проливных дождей
СИМФЕРОПОЛЬ 27 мая – РИА Новости Крым. Повышение уровней воды до неблагоприятных отметок и выше ожидается на реках Краснодарского края, сообщает региональный главк МЧС России.
"Днем и до конца суток 27 мая на реках бассейна реки Кубань юго-восточным территориях Краснодарского края ожидается повышение уровней воды до неблагоприятных отметок и выше", – говорится в сообщении.
Жителям региона при угрозе подтопления рекомендуется создать уплотнения в притворах дверей и окон подвальных, цокольных и первых этажей; очистить от мусора водосбросные канавы возле дома; закрыть вентиляционные отверстия в подвалах; освободить подвалы от имущества и продовольствия.
При подтоплении следует быстро собрать документы, ценности, лекарства, продукты и нужные вещи и по возможности сразу покинуть зону затопления.
Накануне гидрометцентр Краснодарского края сообщил, что в течение среды в регионе ожидаются сильные ливни с градом и шквальным ветром с порывами 20-25 м/с.
Ранее во вторник в Крыму объявили экстренное предупреждение на 28 мая из-за ливней и града.
В одном из округов Геленджика во вторник уже ввели локальный режим ЧС из-за подтопления жилых домов в результате сильных осадков и подъема уровня воды в реке Тешебс.
На прошлой неделе в Краснодарском крае из-за залповых ливней было подтоплено более 40 дворов, сошел оползень на дорогу.
