Песни и пироги с капустой: как Театральный поезд встретили в Симферополе - РИА Новости Крым, 27.05.2026
Песни и пироги с капустой: как Театральный поезд встретили в Симферополе
Песни и пироги с капустой: как Театральный поезд встретили в Симферополе
2026-05-27T14:40
2026-05-27T15:33
театр, поезд, культура, россия, симферополь, севастополь, новости крыма, крым, татьяна манежина, видео
Песни и пироги с капустой: как Театральный поезд встретили в Симферополе

Театральный поезд сделал свою первую остановку в Симферополе

14:40 27.05.2026 (обновлено: 15:33 27.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Веселье, яркие костюмы, песни и пироги с капустой – так артисты театров Крыма встретили своих коллег из Севастополя. Первая остановка всероссийского Театрального поезда состоялась!
Два специально брендированных театральных состава движутся навстречу друг другу через всю страну. Один – со стороны Владивостока, второй – из Севастополя. 30 мая они встретятся в Москве на Киевском вокзале.
"43 города, 130 коллективов, 5000 артистов, творческие встречи, мастер-классы, обмен творческой энергией, знакомство с новым зрителем и аплодисменты тех, кто уже знает эти коллективы. Много всего интересного будет в каждом городе, где будут останавливаться театральные поезда", - отметил гость полуострова, начальник управления проектной деятельности Центрального аппарата Союза театральных деятелей России Евгений Соломин.
Два дня гастролей сразу трех севастопольских театров ждет зрителя. Будут и мастер-классы, и круглые столы для профессионалов и студентов театральных колледжей и вузов, выставки, в том числе и на перроне Симферопольского вокзала, и в завершение – большой гала-концерт.
"Это не просто большой творческий проект, это мост, который соединяет наши регионы. Это связь между зрителями и между вами, творцами. Мы искренне признательны вам за то, что вы приехали к нам. Севастополь и Крым соединяет не просто общее культурное пространство, но и давнишняя долгая дружба", - отметила министр культуры Крыма Татьяна Манежина.
По ее словам, это замечательно, что проект получается живым и ярким: год 150-летия Союза театральных деятелей страна встречает в дороге, в живых разговорах, открытых диалогах, в общении между режиссерами, работниками сцены, артистами разных театров, в атмосфере обмена опытом в рамках официальных мероприятий и вне их.
"Ехали мы очень комфортно. Вагоны оформлены по тематике, все очень разные, есть возможность и комфортно провести время и пообщаться с коллегами, обменяться опытом. Вообще замечательно!" - поделился с корреспондентом РИА Новости Крым художественный руководитель Севастопольского академического русского драматического театра им. Луначарского Григорий Лифанов.
Через два дня поезд с артистами снова отправится в путь – на этот раз крымские и севастопольские театры повезут свою гастрольную программу в Ростов-на-Дону и Краснодар.
