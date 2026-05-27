Патрушев доложил Путину о ходе посевной кампании

Яровой сев из-за погоды в ряде регионов России проходил непросто, но сейчас засеяно уже значительно больше половины всех необходимых площадей. Об этом заявил...

2026-05-27T12:14

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Яровой сев из-за погоды в ряде регионов России проходил непросто, но сейчас засеяно уже значительно больше половины всех необходимых площадей. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на совещании у президента России Владимира Путина.Вице-премьер также отметил, что в период посевной очень важно полноценно и вовремя обеспечить аграриев всеми видами ресурсов.Как сообщалось, в Крыму за 11 лет посевные площади увеличены более чем на 20 процентов. В частности, площади под зерновыми культурами возросли на 17%, а под техническими - на 38,1%, в том числе под эфиромасличными культурами - более чем в четыре раза. Благодаря финансированию государства в 1,6 раза увеличены площади под плодово-ягодными насаждениями, которые достигли уже 17 тысяч гектаров, а площади под виноградниками стали больше на 28,3%, достигнув 23,5 тысячи гектаров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Посевную площадь в России увеличат до 83 миллионов гектаровБолее 160 государств закупают продовольствие у РоссииПестициды и кузьки: зачем фермерам обязательно нужно в лабораторию

